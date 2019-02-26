Трамп прилетел во Вьетнам для встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп прилетел во Вьетнам, чтобы во второй раз встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча назначена на 27-28 февраля.

Президентский самолет приземлился в аэропорту Нойбай. За несколько часов до этого лидер Северной Кореи добрался от границы Вьетнама до столицы на автомобиле, на который он пересел из спецпоезда.

По прилете Трамп написал в "Твиттере" о встречавших его толпах людей и ощущении огромной любви вьетнамцев.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 февраля 2019 г.

Трампа встретили в аэропорту, Ким предпочел добираться через Китай по железной дороге и проехал в поезде несколько тысяч километров.

Вторая встреча между президентом Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое. Подробности графика этой встречи пока полностью не обнародованы.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в среду вечером два лидера проведут короткую беседу, после которой состоится обед, на котором будут присутствовать советники Трампа и Ким Чен Ына.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В аэропорту Ханоя Трампа встречал почетный караул

В четверг пройдут переговоры в несколько раундов. Встреча в Ханое, как ожидается, будет основана на договоренностях, достигнутых на предыдущих переговорах, прошедших в июне прошлого года в Сингапуре.

"Мы оба рассчитываем на продолжение прогресса, достигнутого в ходе первой встречи в Сингапуре", - написал на этой неделе в "Твиттере" президент США, имея в виду первый саммит в июне прошлого года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на спецпоезде, его поздка заняла более двух дней

Ожидается, что на переговорах они обсудят перспективы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия.

Прошлая встреча завершилась соглашением, формулировки которого были весьма размыты. Трамп и Ким Чен Ын согласились стремиться к денуклеаризации полуострова, однако не было ясно, что конкретно эти обещания означают.

На этот раз оба лидера осознают, что мир ожидает более осязаемых результатов на переговорах.

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Однако Дональд Трамп накануне саммита старался не провоцировать завышенных ожиданий. Он заявил, что не торопится с решением вопроса с ядерным оружием.

"Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны", - заявил Трамп.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption От границы до столицы Ким Чен Ын добирался на бронированном лимузине

Ранее Вашингтон заявлял, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия, если Пхеньян хочет добиться снятия американских санкций.

Однако переговоры о северокорейской ядерной программе между Вашингтоном и Пхеньяном затормозились, подробной информации о ядерных объектах Северной Кореи не появилось, а американские санкции так и остались в силе.