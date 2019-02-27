В Германии пожарные спасли толстую крысу, застрявшую в канализационном люке
В немецком городе Бенсхайм служба спасения вытащила из западни толстую крысу, застрявшую в отверстии канализационного люка.
В спасении крысы участвовали сотрудники местной организации профессиональных спасателей животных и пожарные.
Необычный вызов поступил в службу спасения утром в воскресенье. На него откликнулись пожарные-волонтеры. Представитель организации по спасению животных Михаэль Зер был уже на месте, когда они приехали.
У самого Зера вытащить крысу не получилось - она была слишком толстая.
"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии. Не сдвинуться", - рассказал Зер местным журналистам.
Пришлось дожидаться пожарных, чтобы они открыли люк.
Пожарные приехали, открыли люк, и Зеру удалось вытащить крысу с нижней стороны.
Многие местные жители задавались вопросом, зачем на спасение крысы тратится так много времени и ресурсов.
Но Михаэль Зер уверен, что это было сделано не напрасно. "Даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения", - сказал он.
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Крысу сфотографировали и отпустили обратно в канализацию. В группе организации по спасению животных в "Фейсбуке" история вызвала всеобщий восторг.