Правообладатель иллюстрации Berufstierrettung Rhein Neckar Image caption "У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии", - прокомментировал ситуацию один из спасателей

В немецком городе Бенсхайм служба спасения вытащила из западни толстую крысу, застрявшую в отверстии канализационного люка.

В спасении крысы участвовали сотрудники местной организации профессиональных спасателей животных и пожарные.

Необычный вызов поступил в службу спасения утром в воскресенье. На него откликнулись пожарные-волонтеры. Представитель организации по спасению животных Михаэль Зер был уже на месте, когда они приехали.

У самого Зера вытащить крысу не получилось - она была слишком толстая.

"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии. Не сдвинуться", - рассказал Зер местным журналистам.

Пришлось дожидаться пожарных, чтобы они открыли люк.

Пожарные приехали, открыли люк, и Зеру удалось вытащить крысу с нижней стороны.

Многие местные жители задавались вопросом, зачем на спасение крысы тратится так много времени и ресурсов.

Но Михаэль Зер уверен, что это было сделано не напрасно. "Даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Berufstierrettung Rhein Neckar Image caption В спасении крысы участвовало восемь пожарных

Крысу сфотографировали и отпустили обратно в канализацию. В группе организации по спасению животных в "Фейсбуке" история вызвала всеобщий восторг.