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Смерть сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко наступила в результате самоубийства, сообщают испанские власти. Ранее супруга Малашенко заявляла, что он мог умереть в результате насильственных действий.

Накануне сообщалось, что 64-летний Малашенко был найден мертвым в селении Сотогранде.

"Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла, по предварительным данным, без криминальных признаков", - сообщили агентству РИА Новости в Высшем суде испанской провинции Андалусия.

Вскрытие было проведено во вторник. Как пояснили агентству в суде, итоговый доклад о его результатах будет готов примерно через месяц.

Испанское информагентство EFE со ссылкой на данные расследования также сообщает, что на насильственную смерть ничто не указывает.

Супруга Малашенко, журналист Божена Рынска ранее высказала агентству Интерфакс подозрения, что смерть медиаменеджера могла наступить в результате насильственных действий. Она также добавила, что Малашенко не оставил предсмертной записки.

НТВ, Ельцин и Собчак

Игорь Малашенко начал свою карьеру в 1980-х годах в Институте США и Канады, в 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева.

В 1992 году Малашенко работал генеральным директором ГТРК "Останкино".

Летом 1993 года вместе с Олегом Добродеевым, Евгением Киселевым и Алексеем Цываревым Малашенко стал одним из основателей независимой коммерческой телекомпании НТВ. В сентябре того же года был назначен президентом, генеральным директором ТОО "Телекомпания НТВ".

В 1996 году Малашенко активно участвовал в президентской кампании Бориса Ельцина.

В начале 2000-х годов Игорь Малашенко уехал из России и девять лет жил в Нью-Йорке. В 2001-2009 годах был гендиректором телеканала RTVI.

В октябре 2017 года Малашенко стал руководителем предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась на пост президента России.

С осени прошлого года Малашенко был женат на Божене Рынске. Она сообщала в своем "Фейсбуке", что его здоровье начало резко ухудшаться на фоне судебной тяжбы с бывшей супругой Еленой Пивоваровой.