В 2018 году США провели кибероперацию против "фабрики троллей"

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Киберкомандование вооруженных сил США провело кибероперацию против российского "Агентства интернет-исследований" (также известного как "фабрика троллей") в Петербурге во время промежуточных выборов в США в 2018 году.

Как сообщает издание Washington Post, в результате атаки компания была отключена от интернета.

Собеседник, близкий к американскому отделу компании, подтвердил Би-би-си, что американскому киберкомандованию действительно удалось отключить один из отделов "фабрики троллей" от всемирной сети.

По его словам, спецоперация была проведена вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США. "Были отформатированы сервера, через которые работал американский отдел", - подтверждает он.

Как отмечает Washington Post, это была первая подобная операция киберкомандования США, которое в прошлом году получило новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.

В самом киберкомандовании и в Агентстве национальной безопасности США эту информацию не комментируют.

Пока остается неясным, будет ли американская кибероперация иметь какие-то серьезные последствия. Источник в вооруженных силах США сообщил изданию, что целью операции, возможно, была просто попытка показать россиянам, на что способны американские кибервойска в случае угрозы.

Чем известна "фабрика троллей"?

Российские СМИ связывают "Агентство интернет-исследований" с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким к президенту России Владимиру Путину.

В марте прошлого года министерство финансов США ввело санкции против компании и лично против Пригожина.

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сам Евгений Пригожин через своего представителя заявлял, что не имеет отношения к "фабрике троллей" и что его компании "никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы".

В ноябре прошлого года Би-би-си выяснила, что администрация соцсети Instagram попыталась заблокировать новые фейковые аккаунты "фабрики троллей", однако под блокировку в итоге попала лишь малая часть их страниц.