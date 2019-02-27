Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Накануне индийские военные самолеты пересекли линию контроля и нанесли удар по целям в пакистанской части Кашмира

Пакистан заявляет, что сбил два индийских военных самолета. Пакистанские власти назвали это ответом на вторжение в свое воздушное пространство. Накануне Индия объявила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире - это были первые авиаудары с 1971 года.

Пакистан сбил два самолета ВВС Индии над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскиеи властями, заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

"ВВС Пакистана сбил два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал он в "Твиттере". По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

"Один индийский пилот арестован военными [после катапультирования], еще двое находятся в районе падения [самолета]", - добавил генерал.

Индия пока не комментирует заявления о двух сбитых самолетах.

В то же время индийские СМИ пишут о сбитом пакистанском боевом самолете. Ранее индийские власти заявили, что три пакистанских самолета также вошли в воздушное пространство Индии и покинули его, после того как их перехватили индийские летчики.

Пакистанские военные утверждают, что индийские самолеты в среду снова вторглись в воздушное пространство Пакистана, нарушив линию контроля, разделяющую Кашмир, а удары были нанесены в ответ на эти действия.

Пропустить Twitter пост , автор: @OfficialDGISPR In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 февраля 2019 г.

Об этом же говорится в заявлении МИД Пакистана. Пакистанские ВВС нанесли удары в районе линии контроля "не по военным целям, чтобы избежать человеческих жертв и сопутствующего ущерба", чтобы показать готовность к самооброне, сказано в заявлении.

Накануне ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям, заявил накануне замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. В свою очередь пакистанские власти настаивали на том, что в результате авиаудара не было ни жертв, ни разрушений.

По версии индийской стороны, удары наносились по лесистой местности в районе города Балакот.

Это был первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.

Линия контроля обозначает фактическую границу между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану. Она находится в труднодоступных местах и не имеет формальных признаков границы.

В начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.

14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джаиш-э-Мухаммад". Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.