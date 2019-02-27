В Йоркшире бушует "апокалиптический пожар"

Media playback is unsupported on your device Пожар на торфяных болотах виден за несколько километров

Небывалый пожар разгорелся на торфяниках Сэддлуорт-мур в Западном Йоркшире.

"Пожар апокалиптических размеров", как выразился один из очевидцев, начался в 19:30 по местному времени во вторник и охватил около 150 гектаров.

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По заявлению пожарной бригады Западного Йоркшира, им впервые пришлось столкнуться с пожаром такого масштаба.

Как заявила руководитель пожаротушения Лора Букок, пожарные и специалисты провели на месте всю ночь, а утром были высланы дополнительные пожарно-спасательные автомобили. "Картина очень впечатляющая, но нет ничего такого, с чем бы мы не справились", - сказала она.

Сведений о пострадавших нет.

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Огонь виден за несколько километров, в воздухе стоит сильный запах гари.

Причины пожара пока не установлены, однако, как сообщает корреспондент Би-би-си Пол Хадсон, в этом районе, как и в остальной Британии, в последние дни установилась необычно теплая для февраля погода, температура достигает +20 градусов.

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"Такие температуры, +18-19С, обычны здесь для начала июня. Эта теплая погода держится уже некоторое время, и вообще, с начала этого года дождей было нехарактерно мало. В среду сохранится теплая погода", - передает наш корреспондент.

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