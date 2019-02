Би-би-си и ITV запускают конкурента Netflix, сервис BritBox

Image caption Один из популярных сериалов Би-би-си - психологический триллер "Лютер" с Идрисом Эльбой в главной роли

Британская вещательная корпорация и телеканал ITV достигли завершающей стадии договоренности по поводу создания подписного стримингового сервиса, который составит конкуренцию американскому Netflix.

Как заявил генеральный директор Би-би-си Тони Холл, в планах - запустить BritBox во второй половине 2019 года.

"Исследования предпочтений британской публики показывают, что есть аппетит к новому британскому потоковому сервису - в дополнение к уже существующим предложениям", - сказал Тони Холл.

Исполнительный директор ITV Кэролин Маккол отметила, что BritBox позволит заблистать лучшим британским талантам.

Как раз недавно телеканал ITV сообщил о росте на 13% прибыли за прошлый год, составившей 567 млн фунтов стерлингов.

ITV принадлежит авторство таких популярных телепрограмм, как реалити-шоу для одиноких сердец Love Island ("Любовный остров") и экстрим-шоу I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! ("Я - знаменитость, заберите меня отсюда!").

Ни Би-би-си, ни ITV пока не разъяснили, каким образом будут устанавливаться цены на их продукцию, однако, по словам Тони Холла, они будут "конкурентоспособными".

По некоторым сообщениям, подписка может стоить 5 фунтов стерлингов (6,60 долларов) в месяц.

Стриминговый сервис BritBox уже доступен в Северной Америке, где он имеет 500 тыс. подписчиков.

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today Кэролин Маккол сказала, что 43% британских семей, имеющих интернет-связь, заинтересованы в подписке на подобный канал. А среди тех, кто уже подписан на Netflix, 50% хотели бы подписаться на новый сервис.

"Так что здесь есть возможности", - отметила она.

ITV потратит на новый сервис 25 млн фунтов в этом году и 40 млн - в 2020-м.

Создание BritBox не означает отмены существующих стриминговых сервисов iPlayer у Би-би-си или же Hub у ITV.

Там по-прежнему будут доступны полные комплекты некоторых старых сериалов из архивов Би-би-си и ITV, а также новая продукция.

Глава ITV также отметила, что нынешнее лицензионное соглашение с Netflix будет сохранено. К примеру, в 2018 году Netflix приобрел права на показ сериала "Телохранитель" (Bodyguard) , снятого по заказу Би-би-си на студии ITV.