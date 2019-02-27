Media playback is unsupported on your device Дональд Трамп и Ким Чен Ын: друзья или враги?

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и поужинали в ханойском пятизвездочном отеле "Метрополь". В заявлении для прессы Трамп и Ким сказали, что ожидают очень успешных переговоров.

Корея после полного отказа от ядерного оружия существенно увеличит свою экономическую мощь, сказал Трамп Киму и журналистам перед ужином.

То, что отказ КНДР от ядерного оружия станет предпосылкой для невероятного экономического роста, Трамп заявлял и до встречи с корейским лидером.

С этим связывают то, что местом встречи выбрали Вьетнам - это в прошлом коммунистическая страна, открывшаяся западным инвестициям и потому быстро разбогатевшая.

Утром в среду президент США написал в "Твиттере", что рассчитывает на помощь России, Китая, Японии и Южной Кореи в диалоге с КНДР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Основная часть переговоров пройдет в четверг

В ответ на вопрос журналистов о том, может ли в ближайшем будущем быть подписан мирный договор между Северной и Южной Кореями, Трамп сказал "посмотрим".

Трамп назвал Кима великим лидером и вновь пообещал ему обеспечить грандиозное будущее экономике КНДР.

Ким выразил уверенность в том, что переговоры закончатся "отличным результатом, который понравится всем".

"Я сделаю для этого все, что могу", - добавил лидер КНДР.

После этого два лидера отправились на ужин. Через некоторое время в "Твиттере" Трампа появился видеоролик, на котором под торжественную музыку были смонтированы фрагменты их встречи с Кимом.

"Прекрасные встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое, столице Вьетнама. Не терпится продолжить дискуссию завтра", - написал Трамп в "Твиттере".

Основная часть переговоров пройдет в четверг.

Газета Washington Post сообщила, что на ужин не допустили журналистов агентств Блумберг, Ассошиэйтед пресс и Рейтер, а также газеты LA Times. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сказала, что количество допущенных на ужин журналистов было ограничено из-за того, что на встрече затрагивались "чувствительные" темы.

Также в среду Трамп встретился с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом для подписания соглашений на сумму около 20 млрд долларов на покупку вьетнамскими авиакомпаниями американских самолетов и технологических решений.

График встреч

В среду Трамп и Ким ограничились краткими ответами на вопросы репортеров и ужином в присутствии помощников.

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В четверг ожидаются формальные переговоры с участием лидеров, но их повестка не разглашается.

Что пишет пресса КНДР

Государственные СМИ Северной Кореи в основном восторгались тем, что лидер страны проехал ради встречи четыре тысячи километров (Ким добирался до Ханоя на поезде и автомобиле через Китай). Государственное издание Нодон Синмун ("Рабочая газета") посвятило этому четыре из шести полос.

Жители КНДР восприняли встречу с "безграничным энтузиазмом". Корейцы должны работать больше, чтобы по возвращении лидера порадовать его новостями о победах, написала газета Нодон Синмун.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трампа во Вьетнаме встретили с почестями

Встреча в Ханое, как ожидается, будет основана на договоренностях, достигнутых на предыдущих переговорах, прошедших в июне прошлого года в Сингапуре.

Прошлая встреча завершилась соглашением, формулировки которого были весьма размыты. Трамп и Ким Чен Ын согласились стремиться к денуклеаризации полуострова, однако не было ясно, что конкретно эти обещания означают.

Однако Дональд Трамп накануне саммита старался не провоцировать завышенных ожиданий. Он заявил, что не торопится с решением вопроса с ядерным оружием.

"Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны", - заявил Трамп.