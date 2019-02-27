Депутаты разрешат российским СМИ самим удалять "фейковые" новости

Правообладатель иллюстрации Marat Abulhatin/TASS Image caption Поправки к законопроектам о "фейковых" новостях и неуважении к власти внес депутат Госдумы Леонид Левин

В Госдуме подготовили поправки к законопроектам о "фейковых" новостях и неуважении к власти, в соответствии с которыми интернет-СМИ получат "право на ошибку", а "традиционные" СМИ будут выведены из-под действия готовящихся санкций.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы для СМИ за публикацию "недостоверной информации под видом достоверных сообщений" ("фейковые" новости). Тогда депутаты обещали уточнить формулировки ко второму чтению.

Одновременно был принят законопроект об ответственности за публикации в интернете, выражающие явное неуважение к власти. Эти инициативы вызвали большой резонанс и подверглись критике, к которой присоединились и чиновники, но в итоге правительство России представило на законопроекты положительные отзывы.

Теперь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внес поправки, которые вводят для зарегистрированных интернет-СМИ процедуру предварительного уведомления, в рамках которой они смогут самостоятельно удалять недостоверную общественно значимую информацию в течение суток - и не быть заблокированными.

Кроме того, поправки выводят из-под действия законопроекта "традиционные медиа", режим регулирования которых, по мнению Левина, и так достаточно эффективен. Что подразумевается под "традиционными медиа", автор поправок не уточнил.

Аналогичные поправки внесены к законопроекту о неуважении к власти. "Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора - удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера", - пояснил Левин (цитата по Интерфаксу).

По его словам, это выведет из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали противоправный контент случайно или неверно оценив его характер.

Володин против "фейковых" новостей

Не дожидаясь принятия законопроекта о "фейковых" новостях, председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 февраля попросил разобраться с одной публикацией, которую он считает "фейком".

16 февраля издание Ura.ru опубликовало новость о том, что в Госдуме якобы обсуждают идею запретить гражданам, у которых нет гаража, покупать автомобили. Такого законопроекта в нижней палате нет, но и в публикации говорилось лишь об обсуждении идеи. Текст базировался на информации от неназванного источника в Госдуме.

В материале издания присутствовали комментарии двух депутатов. Один из них, рассуждая о перспективах такой инициативы, отметил, что проблема забитых машинами дворов действительно существует. Другой резко раскритиковал идею.

Володин же дал поручение комитету по информационной политике разобраться, "кто стоит" за публикацией.

"Посмотрите, создают напряжение, берут и придумывают какие-то опасности, пугалки, и человек живет в постоянном стрессе - вот теперь машину не будешь приобретать, пока у тебя не будет гаража, парковочного места. Либо за этим стоят лоббисты, либо просто недобросовестные люди, которые таким образом пытаются продвигать свое СМИ на медийном рынке", - сказал тогда Володин.

Спикер при этом требовал пригласить представителей Ura.ru в Госдуму и спросить, "какой источник информации".

Глава президентского совета по правам человека в разговоре с газетой "Коммерсант" напомнил парламентариям, что "журналист не вправе раскрывать свои источники информации - это прямое требование закона [о СМИ]". Шеф-редактор издания Иван Некрасов говорил "Ведомостям", что представители Ura.ru готовы приехать на любые встречи и ответить на все необходимые вопросы.

Законопроекты Клишаса

В середине декабря 2018 года в Госдуму внесли два законопроекта. Первый вводит штрафы для СМИ за публикацию "фейковых" новостей. Второй - наказание вплоть до 15 суток ареста за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам и органам власти.

Законопроекты инициировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и поддержали еще несколько сенаторов и депутатов. Авторы предлагают блокировать во внесудебном порядке интернет-ресурсы и с "фейковыми" новостями, и с неуважительными отзывами о власти. Решение должно приниматься на уровне генпрокурора или его заместителей.

Правительство предоставило положительные отзывы на оба законопроекта, но попросило уточнить некоторые формулировки.

Как критиковали законопроекты

Сперва чиновники резко критиковали инициативы сенатора Клишаса.

На первом заседании думского комитета по информации представитель министерства цифрового развития Екатерина Ларина заявила, что ее ведомство, а также министерство юстиции и Роскомнадзор не поддерживают законопроекты.

"Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", - говорила Ларина.

В итоге никто из участников того заседания в Госдуме публично не поддержал законопроекты. Сенатор Клишас и депутат Дмитрий Вяткин, который стал соавтором законопроектов, ушли, не дождавшись окончания слушаний.

Заместитель министра связи Алексей Волин критиковал законопроекты еще жестче. "Одна из задач государственных органов - спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", - говорил "Ведомостям" Волин.

Против поначалу выступила и генпрокуратура, но позже направила в парламент письмо, в котором поддержала концепцию законопроекта.