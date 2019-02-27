Адвокат: врачи обнаружили следы пыток свидетелей Иеговы в Сургуте

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk\TASS

Медики в Сургуте зафиксировали у нескольких свидетелей Иеговы, организация которых запрещена в России, травмы от предполагаемых пыток во время допросов в местном следственном отделе, сообщил Би-би-си адвокат Дмитрий Колобов, представляющий интересы одного из потерпевших. Защита утверждает, что задержанных били током и душили.

О том, что задержанные свидетели Иеговы якобы подверглись пыткам, стало известно на прошлой неделе. Об этом рассказали сами иеговисты и их защита.

По данным адвоката Колобова, издевательствам подвергли не менее семи человек. Это якобы произошло 15 февраля в здании Следственного комитета по улице Островского. В этот день в Сургуте прошла масштабная спецоперация, во время которой в домах свидетелей Иеговы прошли обыски, после чего их задержали и доставили в следственный отдел.

Как утверждают адвокат и сами иеговисты, подозреваемым связывали скотчем руки за спиной, их раздевали догола, душили, били, обливали водой, а затем применяли к ним шокер.

Вскоре большую часть задержанных отпустили, а трех адептов религиозного движения заключили под стражу. В отношении них и еще 19 человек было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней").

Управление Следственного комитета по ХМАО-Югре еще 22 февраля сообщило, что начало проверку сообщений о пытках и допросит как задержанных, так и следователей. О результатах проверки ведомство не сообщало.

Кроме того, адвокат Колобов после произошедшего подал в Следственный комитет России заявление об отводе следственной группы. Делом занялась и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Она 25 февраля встретилась с пострадавшими, а также начальником сургутского отдела СКР Владимира Ермолаева.

"Признаюсь вам, то, что рассказывали на встрече эти люди, вот эти страшные детали, все это меня шокировало", - заявила Стребкова в интервью Znak.com, добавив, что передаст все материалы со встречи в СКР и прокуратуру.

После того как задержанных иеговистов отпустили из отделения, они пошли фиксировать травмы к врачам. Но первоначально медики не нашли следов пыток электрошокером. Колобов объяснял, что это связано с тем, что потерпевших били током через одежду, поэтому врачи не смогли определить точечное воздействие электрического тока.

В разговоре с Би-би-си Колобов рассказал, что получил отказ в ответ на требование об отводе следователей. Однако, по его словам, у него на руках медицинские документы, которые подтверждают "три или четыре факта, подтверждающие травмы от электричества". "Более четко зафиксированы гематомы. Все идет полным ходом, развивается", - сказал Колобов.

Юрист отметил, что в сборе документов активно помогала омбудсмен Стребкова, после вмешательства которой врачи стали охотнее выдавать бумаги.

Решение отказать в просьбе в отводе следственной группе, отметил Колобов, принял лично глава сургутского следственного отдела Владимир Ермолаев. "Я сейчас буду это обжаловать. Считаю, что лицо, подлежащее самоотводу, не может само принимать процессуальные решения", - сказал Колобов.

Би-би-си попросила ведомство прокомментировать слова адвоката и ждет ответа.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы" экстремистской и постановил, что сам центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы. Инициатором процесса стал минюст, который в ходе внеплановой проверки организации обнаружил нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".

В декабре этого года на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин обещал, что изучит ситуацию с запретом организации вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

"Мы можем, и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект, - говорил Путин. - Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться".

Несмотря на слова Путина, преследования свидетелей Иеговы в России продолжаются. В начале февраля к шести годам колонии приговорили 46-летнего датчанина Денниса Кристенсена. Его задержали как участника орловской общины иеговистов, которая была признана экстремистской в 2016 году.