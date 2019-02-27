"Трамп - расист, мошенник и обманщик". Его бывший юрист Майкл Коэн дал показания в конгрессе

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что Трамп заранее знал об утечке и предстоящей публикации электронных писем со взломанного сайта Национального комитета Демократической партии.

В свидетельских показаниях конгрессу Коэн также сказал, что Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании.

В своих показаниях Коэн назвал Трампа расистом и мошенником.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", - заявил Майкл Коэн под присягой членам комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

"Страна видела, как он обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков. Вы слышали, как он называл иностранные государства вонючими дырами, - продолжил Коэн.- В частной жизни он еще хуже".

Президент Трамп уже заявил, что Коэн лжет.

Президент США, находящийся во Вьетнаме, нашел время, чтобы отвлечься переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое, чтобы раскритиковать в "Твиттере" своего бывшего помощника.

"Он лжет, чтобы сократить время заключения", - заявил Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

"После сегодняшних слушаний мы продолжим собирать документы и показания в нашем поиске правды, - заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты конгресса США демократ Элайджа Каммингс. - Показания Коэна - это начало процесса, не завершение. Дни, когда этот комитет защищал президента любой ценой, прошли"

52-летний Коэн должен начать отбывать трехлетний тюремный срок в мае в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании - тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью конгрессу.

Майкл Коэн сказал, что сожалеет о том дне, когда сказал "да" своему боссу.

Бывший юрист, на днях лишенный адвокатского звания решением Верховного суда, отметил, что в 2007 году, когда он согласился работать на Дональда Трампа, он не мог представить себе что тот однажды будет баллотироваться на пост президента, как сказал Коэн, ведя кампанию на платформе ненависти и нетерпимости, и что он в итоге победит.