Украина отказалась от участия в "Евровидении"

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Никто из украинских исполнителей не поедет на песенный конкурс "Евровидение-2019" в Израиль, сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ).

"Общественный вещатель" мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы "Общественный вещатель" отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе", - говорится в заявлении НСТУ.

Ранее стало известно, что четыре из шести финалистов отборочного тура отказались участвовать в песенном конкурсе. Оставшиеся двое сложившуюся ситуацию не комментировали.

В среду группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие соответственно третье и четвертое места в национальном отборе, заявили, что отказываются от участия в конкурсе. Накануне о своем отказе объявила группа Freedom Jazz, занявшая второе место.

Победительница отборочного тура - певица Maruv (Анна Корсун) - сообщила об отказе от участия в "Евровидении" еще в понедельник. В обращении к фанатам в своем "Инстаграме" она объяснила, что приняла такое решение из-за "кабальных" пунктов договора, который ей предложили подписать для участия в конкурсе.

Maruv, как и некоторые другие участники национального отбора, попала под волну критики за то, что продолжает выступать в России. Сама певица проблемы в этом не видит и говорит, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".

В среду НСТУ опубликовала основные пункты контракта с участником "Евровидения", которые, среди прочего, запрещают певцам гастролировать в России с момента подписания договора и три месяца после конкурса.

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Также в среду кабинет министров Украины поручил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и НСТУ внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в "Евровидении".

Как пояснил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, правила должны быть изменены "с учетом обстоятельств, которые вызвали общественный резонанс во время отбора представителя Украины на "Евровидение" в 2019 году".

Украина дважды становилась победителем "Евровидения": в 2004 году певица Руслана заняла первое место с песней "Wild Dances", а в 2016 году главным триумфатором конкурса стала певица Джамала с песней "1944", посвященной депортации крымских татар в 1944 году.

Также дважды представители Украины занимали второе место на конкурсе: в 2007 году "серебро" досталось Верке Сердючке, а в 2008-м - Ани Лорак.

64‑й конкурс песни "Евровидение" пройдет в израильском Тель-Авиве в мае.