Мосгорсуд отказался отпустить Майкла Калви из "Матросской тишины"

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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Он останется в СИЗО "Матросская тишина" как минимум до 13 апреля, передает из суда корреспондент Би-би-си.

Защита просила суд изменить американскому бизнесмену меру пресечения на не связанную с содержанием в изоляторе - в частности, отпустить его под домашний арест или под залог.

Ранее Мосгорсуд уже признал законным заключение под стражу еще четырех фигурантов дела - директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

В пятницу, 1 марта, суд рассмотрит жалобу на арест партнера инвестфонда по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

Все они были арестованы Басманным судом (на заседаниях 15 и 16 февраля) по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка "Восточный". Фонд Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций банка (51,6%) через кипрскую компанию Evizon Holdings.

Что было в суде

В Мосгорсуд поддержать американского бизнесмена, чей фонд прямых инвестиций работает в России с 1994 года, пришли акционеры интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрий Костыгин и Август Мейер, а также партнер хедж-фонда Prosperity Capital Management Александр Бранис.

"Он нашу поддержку особо не увидит, поскольку его сюда не привозят. Скорее, само дело послушать, посмотреть, как выстраивается защита, и свое мнение сформировать, - сказал журналистам Костыгин, отвечая на вопрос, зачем он пришел в суд. - Нормальные предприниматели из топ-500 - все должны быть здесь. Как-то проявить себя".

Калви участвовал в заседании в режиме видеоконференции из "Матросской тишины". Заседание задержалось из-за того, что вовремя не было переводчика. На первые вопросы бизнесмен отвечал по-русски.

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин на заседании заявил, что ни один из документов, на которых строится версия следствия, не может быть доказательством вины бизнесмена.

По мнению защиты, Калви не должны были арестовывать, поскольку рассматривается дело о бизнесе. "По каким причинам, следствие решило, что это не предпринимательская деятельность, непонятно", - заявил Клеточкин.

Адвокат Вячеслав Тепляшин, представляющий акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, который проходит по делу потерпевшим, заявил, что он против удовлетворения ходатайства о домашнем аресте. По его мнению, то, в чем обвиняют Калви, не может считаться предпринимательской деятельностью.

Сам Калви, выступая по видеосвязи, заявил, что Юсупов оговорил его, потому что Baring Vostok судится с ним и акционером банка "Восточный" Артемом Аветисяном в Лондонском арбитражном суде.

Размер иска в этом суде в переводе на российскую валюту составляет 17,5 млрд рублей, сказал Калви. Его инвестфонд оспаривает в Лондоне сделки, заключенные структурами Аветисяна и Юсупова до присоединения к "Восточному" банка "Юниаструм".

"Претензии связаны с больше чем десятью сделками "Юниаструма", это такие же сделки, которые Центральный банк России при проверке назвал выводом активов "Юниаструма", - пояснил Калви.

"Я хочу еще раз сказать, что я невиновен. Я не совершал никогда никакие правонарушения", - обратился к Мосгорсуду американский инвестор.

Адвокат Тепляшин настаивал на своей версии: "это банальное мошенничество", корпоративные споры не имеют отношения к уголовному делу.

Дело Baring Vostok

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного" было возбуждено на основании заявления в ФСБ от Шерзода Юсупова - одного из акционеров и членов совета директоров банка. Он считает, что в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало банку в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей - то есть значительно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Калви с такой оценкой не согласен. Он оценил этот пакет акций в 3 млрд рублей. Претензии к себе он объясняет деловым конфликтом с Юсуповым и еще одним членом советов директоров "Восточного" Аветисяном. Аветисян владеет 32% акций банка через компанию Finvision Holdings.

Никто из обвиняемых по делу Baring Vostok вину не признает. В фонде считают обвинения в адрес своих сотрудников следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный" из-за контроля над ним.

Ранее Русская служба Би-би-си изучила документы, на основе которых следствие пришло к выводу о том, что Калви и другие фигуранты дела мошенническим образом похитили деньги у банка "Восточный".

Один из них - это отчет, составленный люксембургскими юристами, с анализом устава IFTG. Его заказала компания Finvision Holdings, владельцем которой является Аветисян.

Юсупов утверждает, что его ввели в заблуждение - банк получил акции с ограниченными правами. Калви в Басманном суде подтверждал, что ограничение прав было. Но потом оно было снято в новом уставе, подчеркивал он.

Из отчета люксембургских юристов, который есть в распоряжении Би-би-си, следует, что юристы готовили отчет, основываясь на старом уставе компании от 2016 года.

Еще один адвокат Калви Дмитрий Савочкин в Мосгорсуде заявил, что в деле два отчета о стоимости акций IFTG - один подготовленный люксембургским менеджером, который не имеет, по его мнению, достаточной квалификации для такой оценки, а второй был сделан профессиональным оценщиком и подтверждает стоимость акций в 3 млрд рублей, о которой в Басманном суде говорил Калви.

Если бы банк продал акции IFTG, то мог бы получить на рынке не менее 2,5 млрд рублей, заявил сам Калви.

Адвокат Тепляшин парировал: ограничения в устав компании были введены, когда уже стало известно о сделке "Восточного" с акциями IFTG. Кредит банку можно было вернуть, продав акции на рынке, но это не было сделано, сказал адвокат. Он не согласился с оценкой в 3 млрд рублей.

В поддержку Калви

Baring Vostok - крупнейший и старейший фонд прямых инвестиций, который работает в России с 1994 года. Арест Калви и его коллег вызвал огромный резонанс в деловой среде.

Ассоциация европейского бизнеса и франко-российская торговая палата заявили, что дело может серьезно повлиять на инвестклимат в России и на привлекательность страны для инвестиций в целом.

С призывом разобраться в деле Baring Vostok выступили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Они написали письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором попросили подготовить изменения в законодательство, запрещающие правоохранительным органам вмешиваться в гражданско-правовые споры.

С просьбой проверить законность ареста руководства Baring Vostok к генпрокурору России обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в суд и Следственный комитет России ходатайство о том, чтобы Калви и его коллег отпустили из СИЗО под домашний арест.