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Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который ранее дал свидетельские показания в конгрессе. Однако, по словам Трампа, его бывший юрист сказал правду об отсутствии какого-либо тайного сговора с Россией.

"Он очень много врал. Но он не соврал об одной вещи, он сказал "не было сговора", - сказал Дональд Трамп во время своего визита во Вьетнам.

Майкл Коэн, давая свидетельские показания в конгрессе в среду, 27 февраля, назвал Трампа расистом и мошенником.

Бывший адвокат Трампа сказал, что его бывший подзащитный занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании. При этом, со слов Коэна, у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступали в сговор с Москвой.

"У меня их нет, - сказал он. - Я хочу, чтобы это было ясно. Но у меня есть подозрения".

Коэн также отметил в своих показаниях, что, вопреки неоднократным заявлениям Трампа, он заранее знал о встрече в Трамп-тауэр на Манхэттене его помощников с юристом из России, обещавшей предоставить "грязь" о Хиллари Клинтон.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", - заявил Майкл Коэн под присягой членам комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Коэн, выступая в конгрессе, назвал Трампа расистом и мошенником

Дональд Трамп после выступления Коэна в конгрессе тоже обвинил своего бывшего защитника во лжи и мошенничестве.

"Майкл Коэн был одним из многих юристов, которые меня представляли (к сожалению). У него были и другие клиенты. Он только что был лишен адвокатского звания Верховным судом за ложь и мошенничество. Он совершал дурные поступки, не имеющие отношения к Трампу. Он лжет, чтобы сократить свой срок в тюрьме. Нечестный юрист!" - написал президент США в "Твиттере".

Одно из важнейших заявлений Коэна на слушаниях в конгрессе - его рассказ о подслушанном телефонном разговоре Трампа и его советника, политконсультанта Роджера Стоуна. От него, со слов Коэна, Трамп узнал о готовящейся публикации массива электронных писем со взломанных серверов Демократической партии.

Считается, что публикация организацией Wikileaks Джулиана Ассанджа этих писем летом 2016 года нанесла удар по рейтингу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

По словам Коэна, 18 или 19 июля 2016 года он был в кабинете Трампа, когда последнему позвонил Стоун. Трамп якобы включил громкую связь - так Коэн услышал разговор. "Господин Стоун сказал господину Трампу, что только что поговорил по телефону с Джулианом Ассанжем, и что через пару дней будет масштабный слив электронных писем, который навредит кампании Клинтон", - рассказал Коэн.

Трамп утверждал, что никогда не обсуждал со Стоуном Wikileaks. В самой организации в ответ на утверждения Коэна заявили, что телефонных переговоров со Стоуном не вели.

Отрицает факт разговора со Стоуном и Ассанж. Сам Стоун назвал заявление Коэна неправдой.

Выступление Коэна в конгрессе транслировали в прямом эфире все крупные телекомпании, в том числе и кабельные.

52-летний Коэн должен начать отбывать трехлетний тюремный срок в мае в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании - тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью конгрессу.