Археологи в Британии расшифровывают граффити римских легионеров

Правообладатель иллюстрации Historic England Image caption Надписи были сделаны римскими солдатами, участвовавшими в работах по восстановлению адрианова вала

Археологи в Британии делают копии и расшифровывают граффити времен Римской империи, оставленные солдатами близ Адрианова вала.

Надписи в карьере близ Брэмптона (графство Камбрия) были сделана римскими легионерами, которые восстанавливали стену императора Адриана (Адрианов вал).

Граффити были обнаружены еще в XVIII веке и были доступны для публики до 1980-х годов - до обрушения грунта, когда исчезла ведущая к рисункам тропа.

Сейчас археологи из Ньюкаслского университета создают 3D-копию надписей, после чего их изображения будут доступны публике.

Археологи работают в сотрудничестве с альпинистами и скалолазами, которые помогают им спуститься на на 9 метров вниз по стене карьера.

Это место близ Брэмптона известно как скала с надписями в Гелт Вудс. Граффити содержат в том числе карикатуру на командующего.

Правообладатель иллюстрации Historic England Image caption Археологам не так-то просто добраться до надписей - они расположены на глубине 9 метров на одной из стен карьера

Как отмечают историки, по надписям в этом карьере можно составить представление об организации и ходе работ по ремонту и восстановлению Адрианова вала.

В надписях содержатся имена нескольких военных, в том числе их чины и данные о тех легионах, которые осуществляли работы по восстановлению стены.

Одна надпись гласит: APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI. В переводе это означает: "Во время консульства Апера и Максимуса". Апер и Максимус - консулы или дипломаты Римской империи в начала III века.

О чем нам говорят граффити?

Фиона Тротт, Би-би-си

Археологи полагают, что надписи могут рассказывать об одном несчастном случае.

Археологи нашли хорошо сохранившийся портрет мужчины по имени Гай, рядом с ним изображена направленная вниз стрела. Не исключено, что это может быть история о солдате, упавшем вниз в карьер и разбившемся.

Или это древняя версия современной презентации, рассказывающая рабочим, как надо поднимать камни из карьера для ремонта Адрианова вала.

Также археологи нашли рисунок фаллоса - во времена Римской империи такое изображение символизировало удачу.

Археологи вынуждены работать в "подвешенном состоянии", спускаясь на 9 метров вниз под присмотром экспертов по безопасности. Это довольно сложная работа.

Майк Коллинз из организации Historic England говорит: "Эти надписи в Гелт Вудс, может быть, одни из самых важных, связанных с Адриановым валом. Они дают представление об организации масштабного строительного проекта. Некоторые из них имеют очень личный характер - например, карикатура на офицера".

Профессор археологии Ньюкаслского университета Йен Хейнс говорит, что надписи могут исчезнуть через некоторое время из-за естественных процессов разрушения.

"Сейчас нам предоставляется прекрасная возможность запечатлеть их такими, какими они сохранились в 2019 году, используя самые современные технологии. С тем, чтобы у нас была возможность изучить их подробнее в будущем", - подчеркнул ученый.

Вал Адриана - это оборонительное укрепление из камня и торфа, построенное римлянами при императоре Адриане в начале II века для защиты от набегов пиктов и бригантов с севера.

Стена пересекает северную Англию от Ирландского до Северного морей у границы с Шотландией, длина вала составляет 117 км.