Как конфликт Индии и Пакистана ударил по российским авиапассажирам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В аэропорту Дели из-за отмены рейсов застряли пассажиры из многих стран

Пакистанское управление гражданской авиации объявило, что воздушное пространство страны будет закрыто до 08:00 по стандартному восточному времени 1 марта 2019 года. В Москве в это время будет 16:00.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство в среду из-за противостояния с Индией, которое вылилось в воздушные удары по территории Кашмира. Это уже привело к массовым задержкам рейсов во многих крупных азиатских аэропортах.

Над южной частью Пакистана проходит оживленная воздушная трасса. Этот коридор соединяет Индию и страны Юго-Восточной Азии с Центральной и Северной Европой, Россией и другими регионами. Через него проходят маршруты в Индонезию, Филиппины и Австралию.

В частности, над Пакистаном летят самолеты в Таиланд, Вьетнам, Китай, Индию. Сообщение о закрытии воздушного пространства застало в воздухе самолеты нескольких российских компаний, направлявшихся в эти регионы.

Как рассказал Би-би-си Марк Мартин, глава компании Martin Consulting India, по индо-пакистанскому коридору в день пролетало около 800 самолетов. Он объяснил, что большинство рейсов будут обходить Пакистан через Иран, а не через горную часть Китая.

В аэропорту Дели в результате отмены рейса компании Air Astana в Алма-Ату застряли около 40 граждан России. Компания отменила рейсы в среду и четверг, и теперь пытается эвакуировать пассажиров, которые не могут вылететь. По данным агентства ТАСС, Air Astana отменяет рейс и 1 марта.

В компании "Нордвинд" Би-би-си рассказали, что когда пришло сообщение о закрытии воздушного пространства Пакистана, один самолет компании возвращался из Пхукета в Москву, и его маршрут пришлось перепрокладывать, пока он находился в воздухе.

На примере этих двух авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" хорошо видно, что перевозчики были вынуждены сильно изменить маршруты, удлинив их.

"Мы оперативно запросили все необходимые согласования на пролеты над странами, над которыми проходила новая трасса, и в результате продолжили безопасный полет. Единственное - потребовалась незапланированная посадка в Ростове-на-Дону на дозаправку из-за того, что рейс удлинился на час сорок минут", - рассказали в компании.

"Нордвинд" выполняет рейсы из российских городов в страны Юго-Восточной Азии, но, поскольку эти рейсы чартерные, то пассажиров известят об изменении времени вылета через туроператоров.

По словам представителя "Нордвинд", компания была вынуждена изменить маршрут полета как минимум рейса Москва-Пхукет.

Другая компания, которая выполняет рейсы в Юго-Восточную Азию - "Азур Эйр" - также была вынуждена пересмотреть маршруты своих рейсов, запросив разрешения у других стран.

Правообладатель иллюстрации flightradar24.com Image caption В южной части Пакситана пролегает оживленная воздушная трасса. Скриншот отражает состояние воздушного пространства в понедельник, 25 февраля

"Для ряда рейсов, особенно из Сибири и с юга России, пришлось запланировать технические посадки для дозаправки. Как следствие, выросла продолжительность всех рейсов. Новая полётная программа повлекла изменения в расписании и времени вылета. Обо всех изменениях пассажиров информирует как авиакомпания, так и туроператоры", - рассказали Би-би-си в "Азур Эйр".

Ранее сообщалось, что два рейса "Азур Эйр" - Москва-Фукуок и Санкт-Петербург-Краби - сели в Екатеринбурге из-за запрета полетов над территорией Пакистана.

В пресс-службе компании Azur Air РБК заявили, что с целью обеспечения безопасности полетов командиры рейсов приняли решение вернуться на территорию России.

Свои маршруты поменяла и авиакомпания "Россия", маршруты нескольких рейсов которой проходят над Кашмиром.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авиалайнер Boeing 737 над горами в Пакистане

"Аэрофлот" еще в среду изменил расписание для пяти своих рейсов: из Москвы в Пекин, Шанхай, Бангкок, а также из Пхукета и Дели в Москву.

Среди иностранных авиакомпаний, которые пострадали в результате закрытия воздушного пространства над Пакистаном, оказались таиландская Thai Airways, Singapore Airlines и British Airways. Эти компании столкнулись с точно такими же проблемами - из-за изменения маршрутов и их удлинения они были вынуждены срочно искать аэропорты, в которых было бы можно совершить промежуточную посадку для дозаправки.

Кризис в Кашмире

27 февраля ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

По версии индийской стороны, удары наносились по лесистой местности в районе города Балакот.

В ответ Пакистан нанес авиационный удар по целям в индийской части Кашмира.

Пакистан объявил о том, что к ним в плен попал пилот сбитого индийского самолета МиГ-21. Пресс-секретарь пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур заявил, что с индийским пилотом обращаются согласно нормам военной этики, а затем премьер-министр страны Имран Хан пообещал освободить его из-под ареста.

Пакистан утверждает, что всего сбиты были два индийских самолета, но Индия признает потерю только одного МиГ-21. Индийская пресса в свою очередь утверждает, что авиация страны сумела сбить один пакистанский истребитель, но сам Пакистан потерю самолета отрицает.