Нобелевский лауреат Жорес Алфёров умер в Петербурге на 89-м году

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Нобелевский лауреат, академик, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни в Петербурге. Он был единственным из живущих в России лауреатов Нобелевской премии по физике.

Алферов получил эту премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал Алферова самой яркой вершиной российской науки - не только с точки зрения научных достижений, но и с позиций отстаивания ее интересов.

"Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире, - сказал Сергеев РИА Новости. - Но у меня сейчас на первый план выходит то, что он был самым пламенным защитником российской науки. Для этого он использовал не только академическую трибуну, но и в том числе трибуну Государственной думы".

Депутатом Госдумы Жорес Алферов был с 1995 года - сначала от фракции "Наш дом Россия", а с 1999 года - от КПРФ.

В 2007 году Алферов подписал открытое обращение Владимиру Путину, известное как "Письмо десяти академиков", в котором ученые выступили против "всё возрастающей клерикализации российского общества" и проникновения церкви в систему государственного образования.

Алферов родился 15 марта 1930 года в семье красноармейца Ивана Алферова и Анны Розенблюм в Витебске.

Именем Жорес отец назвал младшего сына в честь французского политика-социалиста начала Жореса.

После окончания второй мировой войны семья Алферовых переехела в Минск, где Жорес окончил с золотой медалью школу. Свой диплом физика он получил уже в Ленинградском электротехническом институте, и довольно быстро зарекомендовал себя в научном мире.

В 1953 году, поступив на должность младшего научного сотрудника в Ленинградский физико-технический институт (переименованный в Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН), он проработал там всю жизнь, став его директором, а с начала 2000-х годов - научным руководителем.

Во время перестройки Жорес Алферов начал активно заниматься общественной и политической деятельностью, став в 1989-м году избранным от Академии наук СССР депутатом Верховного совета.

С 1995 года избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ III - VII созывов.

В 2013-м и 2017 году Жореса Алферова выдвигали кандидатом в президенты РАН, но оба раза ему не удалось возглавить Академию наук. В СМИ его называли одним из главных противников начавшейся в 2013 году реформы РАН, инициаторами которой выступили премьер Дмитрий Медведев и тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов.