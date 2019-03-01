США объявили награду в $1 млн за информацию о сыне бин Ладена

Правообладатель иллюстрации Rewards for Justice/State department Image caption Хамза бин Ладен, по данным Вашингтона, может находиться на афгано-пакистанской границе

США предлагают вознаграждение в размере 1 млн долларов за информацию об одном из сыновей бывшего лидера экстремистской группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бин Ладена.

Хамза бин Ладен, по данным Вашингтона, может возглавлять эту исламистскую группировку. Хамза бин Ладен предположительно скрывается близ афгано-пакистанской границы.

В последние годы было распространено несколько его видео- и аудиообращений к сторонникам с призывами к нападениям на США и их западных союзников.

Усама бин Ладен был убит в убежище в пакистанском городе Абботтабад в 2011 году в ходе операции американских военных.

Бывший лидер "Аль-Каиды", как считается, дал добро на осуществление нападений на США 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали почти 3000 человек.

Что известно о сыне бин Ладена?

Предположительно сыну бин Ладена Хамзе сейчас около 30 лет. Два года назад США официально объявили его глобальным террористом.

По данным Госдепартамента США, Хамза бин Ладен женат на дочери Мухаммеда Атты, одного из лидеров 19 смертников, осуществивших террористический акт 11 сентября 2001 года. Мухаммед Атта пилотировал один из четырех захваченных самолетов и врезался в одну из башен Всемирного торгового центра.

Как свидетельствуют письма Усамы бин Ладена, обнаруженные в его убежище американскими военными, Хамза был любимым сыном бывшего лидера "Аль-Каиды", которого отец воспитывал как будущего лидера группировки себе на смену.

Предположительно, Хамза бин Ладен провел несколько лет в Иране вместе со своей матерью. Там же он женился на дочери Мухаммеда Атты. Свадьба, как предполагается, состоялась, когда Хамзе было 17 лет.

По другим данным, Хамза жил в Пакистане, Афганистане или Сирии.

"Мы полагаем, что сейчас он, возможно, находится в районе афгано-пакистанской границы... и уедет в Иран. Но он также может быть где угодно в Южной и Центральной Азии", - говорит эксперт по безопасности, помощник секретаря службы дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф.

Аль-Каида: главные факты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Усама бин Ладен в Кабуле в 2001 году

Группировка появилась в Афганистане в конце 1980-х гг. Тогда добровольцы из арабских стран присоединялись к афганским моджахедам, которых поддерживали США и боролись против присутствия советских военных в стране

Усама бин Ладен создал организацию для помощи арабским добровольцам, которая стала называться "Аль-Каида" (что означает "база", "основа")

Усама бин Ладен покинул Афганистан в 1989 году и вернулся в эту страну в 1996-м, чтобы руководить тренировочными лагерями, где обучение проходили тысячи мусульман из разных стран

"Аль-Каида" объявила "священную войну" США, евреям и их союзникам

Что происходит с "Аль-Каидой" сейчас?

После нападений 2001 года США начали военную операцию в Афганистане против движения "Талибан" и режима талибов, который обеспечил Усаме бин Ладену и "Аль-Каиде" возможность для того, чтобы организовать в стране базу.

В последние годы активность "Аль-Каиды" затмила другая экстремистская группировка - "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, включая Россию), которой удалось привлечь значительные денежные средства и большое число боевиков из числа иностранцев и провести ряд нападений в западных странах.

"Активность "Аль-Каиды" в этот период значительно снизилась, но это была стратегическая пауза, а не капитуляция. "Аль-Каида" сегодня не находится в состоянии стагнации. Она перестраивается и продолжает представлять угрозу для США и союзников... Не стоит ошибаться, у "Аль-Каиды" по-прежнему есть возможности и намерение нанести удар по нам", - говорит координатор Госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.