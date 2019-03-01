Эстония побила рекорд на выборах через интернет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Карточка-удостоверение с чипом, кардридер, специальная программа - все, что нужно эстонскому избирателю, чтобы голосовать на выборах с личного компьютера

Эстония - первая в мире страна, создавшая общенациональную систему голосования через интернет - побила собственный рекорд в этой области: на нынешних парламентских выборах с личного компьютера проголосовал каждый четвертый избиратель.

По данным Республиканской избирательной комиссии Эстонии, в ходе досрочного интернет-голосования, закончившегося 27 февраля, в выборах парламента страны, Рийгикогу, приняли участие 247 тысячи 232 избирателя. Это больше четверти списочного состава избирателей - их в Эстонии около 900 тысяч.

Традиционное голосование на избирательных участках пройдет 3 марта.

Если явка после дня обычного голосования 3 марта окажется примерно такой же, как и на предыдущих выборах парламента - около 64% - то получится, что через интернет будет подано больше 42% голосов.

Для того, чтобы проголосовать с любого компьютера, гражданину Эстонии нужно только удостоверение личности с чипом (они есть почти у всех) или виртуальное цифровое удостоверение личности Mobiil-ID, а также программное обеспечение, которое можно скачать с государственного сайта.

При помощи этих электронных систем жители Эстонии могут не только голосовать, но и вообще вести все дела с государством и частными контрагентами: подавать декларацию о доходах, запрашивать любую информацию, создавать фирмы, делать банковские переводы, записываться к врачу и так далее.

Систему голосования через интернет Эстония первой в мире ввела в 2005 году.

Некоторые другие страны пробовали или планируют ввести такие системы на муниципальном или общенациональном уровне, но Эстония пока остаётся единственной страной, где электронное голосование на дому стабильно работает и на местных, и на общенациональных выборах.

В феврале депутаты российской Госдумы внесли законопроект об экспериментальном голосовании по интернету на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу.

В других странах часто высказывались опасения относительно защищенности таких систем от взлома и подтасовки результатов голосования.

Интернет-избиратели Эстонии Число голосовавших по интернету на выборах в парламент Эстонии

В самой Эстонии против интернет-голосования долго выступала одна из ведущих партий - Центристская. Значительную часть электората этой партии составляют пожилые люди, многие из которых не любят осваивать новые технологии.

"Центристская партия в то время, когда ею руководил Эдгар Сависаар, была против электронного голосования, потому что не считала электронных избирателей своим электоратом - скорее, они считали их электоратом главного конкурента, Партии реформ", - сказал Би-би-си политический аналитик из эстонской газеты Postimees Урмас Яагант.

Но два года назад Сависаар ушел из политики, центристы изменились, и, как говорит Яагант, новый лидер партии и премьер-министр Юри Ратас сам голосовал по интернету.

Привлечение молодых

Впрочем, рассуждения прежнего руководства центристов не были безосновательны. Праволиберальная Партия реформ действительно на трех последних выборах парламента набирала в разы больше интернет-голосов, чем центристы: от 34,6% до 37,6% против 7,6-10% у Центристской партии.

Реформисты и другие партии, придерживающиеся праволиберальных взглядов на экономику, твердо поддерживали интернет-голосование в том числе и потому, что рассчитывали, что оно привлечет к выборам больше молодых, энергичных, образованных граждан, тех, кто на "ты" с компьютером, но, в отличие от пенсионеров, на выборы не ходит.

Избирательная комиссия Эстонии, запуская новую систему 14 лет назад, объявила, что надеется на повышение явки.

На практике эти надежды в общем и целом не оправдались: явка не повысилась, и состав электората остался более или менее прежним (просто все больше избирателей теперь голосуют из дома).

Партии не выиграли

В 2016 Керли Зирк из Тартуского университета в своей магистерской работе математически проанализировала статистику всех восьми прошедших к тому времени в Эстонии интернет-выборов и пришла к выводу, что преимущества какой-либо из партий это новшество не принесло.

"Больших изменений в структуре электората электронное голосование не принесло, - согласен и Урмас Яагант. - Хотя наверняка есть такие, кто иначе не стал бы голосовать, а электронное голосование настолько удобно, что они теперь голосуют. Так что можно ожидать, что избирательную активность электронное голосование немного повышает".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер Центристской партии Эдгар Сависаар был резко против электронных выборов. Но он ушел из политики из-за обвинений в коррупции и болезни, и позиция партии изменилась

О разных эффектах электронных выборов, реальных и умозрительных, писали многие аналитики в мире.

Среди этих эффектов называли, например, и такой: при растянутом во времени голосовании по интернету может повыситься рациональность выбора.

Дело в том, что при традиционной системе, с кульминацией в один-единственный день голосования, очень часто случается так, что соперники на выборах приберегают самый мощный компромат друг на друга на самые последние дни кампании.

В эти дни на избирателя обрушивается лавина скандальной информации, он не успевает в ней разобраться и, придя на избирательный участок, делает выбор под влиянием сиюминутных эмоций.

В такой ситуации, как в Эстонии, когда уже очень большая часть избирателей голосует со своего компьютера, причем в течение нескольких дней, смысл в этом "залпе" компромата пропадает, а избиратель может спокойно подумать и осознанно проголосовать.

Но это - теоретические рассуждения, на практике в разных странах и в разных слоях электората все может быть очень по-разному.

Пусть даже политические эффекты от голосования по интернету и неочевидны, одно вполне ясно: это очень удобно и в перспективе позволит экономить на "физической" организации голосования.