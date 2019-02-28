Генпрокурор Израиля готов предъявить обвинения Нетаньяху

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нетаньяху ранее заявлял, что стал жертвой "охоты на ведьм"

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Беньямину Нетаньяху.

При этом он допустил возможность, что на предварительных слушаниях его мнение в отношении главы кабинета может измениться.

Расследование в отношении Нетаньяху касается подозрений в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса и лоббирования интересов крупнейшей телекоммуникационной компании страны.

Нетаньяху последовательно отвергает все обвинения. Он обещал выступить с заявлением в ближайшее время.

Как отмечает издание Jerusalem Post, предъявление обвинений Нетаньяху может повлиять на результаты выборов в Кнессет, которые должны состояться 9 апреля.

По данным опросов, возглавляемая премьер-министром партия "Ликуд" и оппозиционная "Сине-белая партия" пользуются примерно одинаковой поддержкой. Обвинения в коррупции могут изменить ситуацию не в пользу Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху побеждал уже на четырех выборах. Если ему удастся сохранить свой пост до 31 мая 2019 года, он превзойдет по сроку пребывания на посту премьер-министра основателя государства и первого премьера Давида Бен-Гуриона.

В чем подозревают Нетаньяху

Полиция Израиля расследовала в отношении премьер-министра так называемые дела "1000", "2000" и "4000".

"Дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков от бизнесменов суммарной стоимостью около 300 тысяч долларов.

В "Деле 2000" фигурируют переговоры Нетаньяху с владельцем крупной медиагруппы "Едиот Ахронот" о благожелательном освещении деятельности кабинета в обмен на законодательные преференции.

В рамках "Дела 4000" расследовалось лоббирование интересов телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном группе интернет-ресурсе Walla.