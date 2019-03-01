В России мужчины зарабатывают на треть больше женщин. А как в других странах?

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По оценкам российского министерства труда и вице-премьера Ольги Голодец, мужчины в России зарабатывают примерно на треть больше женщин. Насколько ситуация в России отличается от других стран?

"Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин", - заявила Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

Цифра, названная Голодец, коррелирует с данными минтруда России - по его оценкам, разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами по состоянию на 2017 год составляет 28,3%. При этом, как подчеркивают в ведомстве, с 2001 года он сократился на восемь с половиной процентов.

На сегодняшний день гендерный разрыв в зарплатах характерен практически для всех рынков труда в мире. По данным Международной организации труда (МОТ), в среднем женщины зарабатывают примерно на 20% меньше, чем мужчины. Такую разницу в оплате труда в МОТ называют одним из самых вопиющих проявлений социальной несправедливости в мире.

Гендерный разрыв частично объясняется разным уровнем образования, занимаемыми должностями и различными уровнями оплаты труда в традиционно "женских" и "мужских" профессиях, однако остается и "необъяснимая часть", которая указывает на признаки гендерной дискриминации, говорят эксперты.

Например, женщины, которые имеют детей, как правило, зарабатывают меньше тех, у кого их нет. При этом факты говорят о том, что гендерный разрыв в оплате труда возникает еще до того, как женщина становится матерью.

Согласно данным МОТ, разрыв между медианными зарплатами мужчин и женщин в России составляет 30,6%. Таким образом, Россия замыкает первую десятку стран с самыми большими гендерными разрывами в ежемесячной оплате труда. Похожий показатель у Южноафриканской Республики (ЮАР) - 30,8%.

По данным Института стратегического анализа "ФБК Грант Торнтон", максимальный разрыв в оплате труда мужчин и женщин в России наблюдается в сфере операций с недвижимостью, в химической промышленности и в финансовой сфере.

Самый большой разрыв в зарплатах мужчин и женщин, по данным МОТ, наблюдается в Пакистане - он составляет 62,5%. Второе место занимает Непал, где разрыв равен 44,7%.

Из стран Евросоюза худший показатель у Нидерландов - согласно оценкам МОТ, женщины там получают на 40,3% меньше мужчин.

Лучше всего ситуация с равной оплатой труда обстоит в Панаме, Иордании и Кабо-Верде, следует из данных МОТ. Там разрыв равен нулю.

В первую пятерку стран с минимальным разрывом в оплате труда мужчин и женщин входят Румыния (1,8%), Болгария (2,1%), Филиппины (2,6%), Эквадор (4,6%) и Бангладеш (4,7%). Тут однако нужно отметить, что такие страны, как Филиппины, Бангладеш и Кабо-Верде в материалах МОТ относятся к странам с зарплатами ниже среднего уровня.

В списке МОТ также есть две страны - Таиланд (-2,5%) и Сьерра-Леоне (-5,5%) - с негативным гендерным разрывом, что означает, что женщины здесь получают больше мужчин. Однако оба государства не относятся к странам с высокими доходами.

По оценкам экспертов Всемирного банка, из-за неравной оплаты труда страны ежегодно теряют триллионы долларов. В частности, от 15 до 30 трлн долларов в год составляют убытки мировой экономики из-за ограниченного доступа девочек к образованию и нереализованных возможностей по повышению производительности труда и доходов женской части населения.

Как подчеркивалось в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2017 года, в эпоху, когда главной ценностью становится талант, а успех государства определяется его инновационностью, выигрывать будет тот, кто сможет успешно интегрировать женщин в эти процессы.