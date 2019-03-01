Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Вячеслав Дерев был арестован в марте 2018 года по делу о незаконном возмещении НДС

Мосгорсуд не продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву. Он дал показания по делу другого сенатора от республики - Рауфа Арашукова. Два дня назад Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста Дерева и оставил его под стражей.

Дерева освободили, хотя следствие просило оставить его под стражей до 15 мая, а защита и прокуратура настаивали на переводе под домашний арест. Адвокаты при этом утверждали, что инициаторами уголовного преследования Дерева были отец и сын Арашуковы.

Советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков был арестован в январе. По версии следствия, он организовал хищение газа более чем на 30 млрд рублей. Вместе с Арашуковым задержан его сын-сенатор Рауф, который, по версии следствия, причастен к организации двух убийств в 2010 году.

Дерев, комментируя решение суда, подтвердил агентству РИА Новости, что давал показания по делу Арашуковых. "Да, конечно. Именно по убийствам, дружочек, - сказал экс-сенатор. - Я с самого начала сказал - пока они на свободе, меня не выпустят".

Как сообщил РИА Новости адвокат Дерева Руслан Коблев, он аргументировал необходимость смягчения меры пресечения тем, что люди, инициировавшие дело против его подзащитного, теперь сами стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества.

"Еще в 2012 году Дерев в качестве сенатора от КЧР дал интервью, в котором прямо заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы причастны к ряду убийств в республике. Летом 2018 года он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали. В настоящее время Дерев проходит по данному делу свидетелем", - сказал адвокат.

Дерев и Арашуковы

69-летний Дерев - представитель влиятельной черкесской семьи. Его брат Станислав в конце 1990-х годов был мэром Черкесска, боролся за пост главы Карачаево-Черкесии и позже представлял республику в Совете Федерации.

Вячеслав Дерев избирался депутатом народного собрания КЧР, был генеральным директором завода Derways, выпускающего китайские автомобили. В 2011 году он стал членом Совета Федерации. В 2016 году Дерев покинул Совфед, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах, писал "Коммерсант". Его место в верхней палате на полгода занял Крым Казаноков, которого затем сменил Рауф Арашуков.

В марте 2018 года Дерев был арестован по делу о незаконном возмещении НДС. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года он, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО фирма "Меркурий", похитил из бюджета России более 110 млн рублей.

Впоследствии суд неоднократно продлевал срок ареста, хотя прокуратура не видела в этом необходимости.

В начале февраля "Коммерсант" сообщил, что Следственный комитет закончил расследование уголовного дела Вячеслава Дерева. Газета сообщала, что Дерев выступил одним из свидетелей по делу в отношении Рауфа Арашукова.

Вскоре официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что связь между привлечением к ответственности Вячеслава Дерева и деятельностью сенатора от КЧР Рауфа Арашукова отсутствует.