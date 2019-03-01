Правообладатель иллюстрации YouTube/LionsgateFilmsUK Image caption Фильм "Королевские корги" рассказывает о жизни собак при дворе британской королевы

Министерство культуры России уведомило российского прокатчика бельгийского мультфильма "Королевский корги" о необходимости перенести дату премьеры из-за выхода российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра".

Компания "Вольгафильм" планировала выпустить "Королевского корги" 7 марта, однако накануне прокатчик получил письмо от минкульта, в котором ведомство предложило ему выбрать другие даты премьеры - 21 марта или 4 апреля.

"Принято решение о возврате представленных документов на анимационный фильм "Королевский корги". Необходимо подать документы с новой планируемой датой начала показа фильма на территории Российской Федерации", - говорится в письме, текст которого цитирует RNS.

Автор письма - глава департамента кинематографии минкульта Ольга Любимова - ссылается на постановление правительства № 143 от 27 февраля 2016 года, согласно которому власти имеют право отказать в прокате иностранному фильму, если на те же даты запланирован выпуск аналогичного проекта российского производства.

Кинопрокатным сетям такой шаг со стороны минкульта не понравился.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил РБК, что ассоциация и крупнейшие киносети уже направили в минкульт письмо, в котором заявили о готовности вообще отказаться от проката российского мультфильма, если даты релиза "Корги" будут сдвинуты.

Письмо подписали три крупные российские киносети: "Синема Star", "Каро" и "Киномакс".

Прокат "Королевского корги" изначально был запланирован на праздничные дни и школьные каникулы, когда посещаемость кинотеатров резко возрастает. Сотрудник одной из киносетей пояснил "Ведомостям", что из-за переноса дат проката бельгийского мультфильма кинотеатры могут потерять больше 100 млн рублей сборов.

Фильм "Королевский корги" рассказывает о жизни собак при дворе британской королевы Елизаветы II. В российско-чешском мультфильме "Гурвинек. Волшебная игра" речь идет о приключениях десятилетнего мальчика в музее игрушек.

Скандал с "Паддингтоном"

Ранее минкульт неоднократно сдвигал даты проката иностранного кино ради отечественных фильмов и неизменно сталкивался с недовольством киносетей.

Самый громкий скандал разгорелся в январе прошлого года, когда Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила ведомство в цензуре и "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность из-за переноса премьер фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

При этом несколько деятелей российской киноиндустрии, в том числе режиссер Федор Бондарчук, выступили в защиту министерства культуры, отметив, что практика "раздвижки релизов" уже поспособствовала огромному успеху в прокате российских фильмов "Последний богатырь" и "Движение вверх".

В мае 2018 года минкульт снова решил прибегнуть к этой практике. Тогда прокатчикам было предложено сдвинуть даты показа канадско-американского мультфильма "Распрекрасный принц", которые пересекались с выходом российского анимационного фильма "Садко" кинокомпании СТВ.