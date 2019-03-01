"Нафтогаз" сообщил, что выиграл иск против России из-за Крыма. Так ли это?

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Компания "Нафтогаз Украины" заявила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в аннексированном Россией Крыму. Москва это решение не признала и назвала "частичным".

"Международный трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза", и постановил, что Российская Федерация, в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, отвечает за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму", - говорится в сообщении компании.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что теперь Россия, признанная виновной в потере украинских активов, должна ответить за это - то есть предоставить "Нафтогазу" компенсацию.

"Мы примерно оцениваем убытки в сумму 5 млрд [долларов], но окончательная сумма будет предметом следующего слушания", - заявил Коболев.

Он пояснил, что "Нафтогаз" ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 - начале 2020 года.

По подсчетам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, с учетом процентов общая сумма компенсации должна составить 8 млрд долларов.

В пресс-службе министерства юстиции России заявили, что российская сторона с решением гаагского арбитража не согласна.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении минюста.

Что и как потерял "Нафтогаз" в Крыму?

Как пояснил в своем "Фейсбуке" Юрий Витренко, важнейшим в решении арбитража было то, что, хотя активы присваивала "независимая власть Крыма", судебные претензии могут выдвигаться к Российской Федерации.

Активы "Нафтогаза" были официально национализированы решением крымского парламента от 17 марта 2014 года: тогда Крым на один день стал независимым суверенным государством.

В сообщении "Нафтогаза" не уточняется, о каких именно крымских активах компании идет речь.

Украинские СМИ сообщают, что в результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти; в частности, буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции.

Можно ли говорить о победе "Нафтогаза"?

Большинство российских экспертов сходятся во мнении, что говорить о судебной победе "Нафтогаза" еще слишком рано.

Партнер компании BGP Litigation Александр Ванеев отметил в интервью "Коммерсанту", что решение Гаагского арбитража не окончательное, поскольку суд не взыскал компенсацию и решение касалось лишь юрисдикции суда.

Партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов также отмечает, что пока рано говорить о признании гаагским судом вины России, поскольку арбитраж обычно не устанавливает наличие вины на предварительной стадии.

Председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий сказал "Business FM", что даже если суд примет решение о выплате компенсации "Нафтогазу", Москва, скорее всего, оспорит его в государственном суде Нидерландов, и тогда украинской компании вряд ли удастся принудительно исполнить решение арбитражного суда.

Как развивался судебный процесс?

В октябре 2016 года "Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и потребовали возместить убытки, связанные с потерей активов в Крыму. Размер убытков "Нафтогаз" тогда предварительно оценил в 2,6 млрд долларов.

В своем иске украинская компания ссылалась на соглашение "О содействии и взаимной защите инвестиций", заключенное между правительствами России и Украины.

В августе 2017 года Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска "Нафтогаза".

За несколько месяцев до начала разбирательства Россия направила в ППТС письмо, в котором указала, что не признает юрисдикцию международного трибунала и постоянной палаты третейского суда в данном процессе.

С подобными исками против России в арбитраж в Гааге ранее обратились компания "Укрнафта" и 11 других украинских компаний.