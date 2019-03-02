Семья умершего студента осудила восхваление Ким Чен Ына со стороны Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Синди и Фред Уормбир на послании президента Трампа конгрессу в 2018 году

Семья американского студента Отто Уормбира, умершего после приговора в Северной Корее, косвенно осудила президента США Дональда Трампа за восхваление лидера КНДР Ким Чен Ына.

В 2016 году 21-летний Уормбир был приговорен северокорейским судом к 15 годам каторжных работ за кражу агитационного плаката из гостиницы. Он был освобожден 17 месяцев спустя и передан США в состоянии комы. Спустя несколько дней Уормбир скончался, не приходя в сознание.

В четверг, 28 февраля, завершились переговоры Ким Чен Ына и Трампа в столице Вьетнама Ханое.

В тот же день американский президент заявил по поводу смерти Уормбира следующее: "Он [Ким Чен Ын] говорит мне, что не знал об этом, и я поверю ему на слово". По словам президента, Ким очень сожалеет о том, что произошло с американцем.

"Настоящий лидер"

Позже в интервью Fox News Трамп положительно отзывался о личных качествах главы КНДР, а также назвал его "настоящим лидером".

"Некоторые считают, что он не должен нравиться мне. Почему?" - сказал американский политик.

В пятницу, 1 марта, родители умершего студента, Фред и Синди Уормбир, выпустили совместное заявление. Не называя Трампа по имени, они осудили восхваление северокорейского лидера.

"Мы с уважением относились к саммиту [Кима-Трампа], пока он продолжался. Теперь мы должны высказаться. Ким и его режим зла несут ответственность за смерть нашего сына Отто. Ким и его режим зла несут ответственность за невообразимую жестокость и бесчеловечность. Никакие оправдания или щедрые похвалы этого не изменят", - говорится в заявлении.

Позже Трамп написал в своем "Твиттере", что его слова были неверно истолкованы и он считает КНДР ответственной за смерть Уормбира. "Отто и его семья стали потрясающим символом сильной страсти и силы, который останется в истории на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто думаю о нем!", - говорится в сообщении президента США.

В Ханое Трамп указывал, что лично Ким был не был в курсе произошедшего с Уормбиром на момент, когда это произошло, однако Северная Корея по-прежнему несет ответственность за его смерть, пояснила слава президента его советник Келлиэнн Конуэй.

Друг властных

Критики Трампа в Демократической партии напоминают, что президент США неоднократно вставал на сторону властных лидеров других стран.

Так, после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года президент США сказал, что верит своему российскому коллеге, когда тот отрицает вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года. Трамп заявил это вопреки докладам американских спецслужб, утверждавших обратное.

Кроме того, указывают оппоненты политика, Трамп защищал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль-Сауда после заявлений ЦРУ о том, что представитель правящей династии был заказчиком жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.