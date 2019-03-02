Новый космический корабль Илона Маска Crew Dragon отправился в первый полет

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Утром 2 марта состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим космическим кораблем Crew Dragon, который должен достичь МКС и вернуться на Землю.

Корабль, рассчитанный на экипаж из семи человек, свой первый полет выполняет в беспилотном режиме.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим космическим кораблем Crew Dragon

Запуск, осуществленный калифорнийской компанией SpaceX, состоялся в 2:49 утра по стандартному восточному времени с мыса Канаверал во Флориде, спустя 11 минут из центра управления пришло подтверждение об успешном отделении Сrew Dragon от второй ступени.

Первая ступень также благополучно вернулась на Землю, опустившись на дрейфующую в Атлантическом океане платформу в 500 км от побережья Флориды.

Правообладатель иллюстрации SPACEX Image caption Зрители собрались, чтобы посмотреть старт корабля Dragon

Корабль должен достичь МКС в первую половину дня в воскресенье, а в следующую пятницу вернуться на Землю.

Предполагается, что Dragon опустится в Атлантический океан, откуда его доставят на мыс Канаверал.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Запуск прошел строго по расписанию

Не чужая

Как отмечает корреспондент Би-би-си по науке Джонатан Эймос, главная задача миссии нового космического корабля Илона Маска - доставлять в космос людей, однако нынешний, испытательный полет проходит без экипажа.

Тем не менее, на борту Crew Dragon есть человекоподобный манекен в скафандре, названный женским именем Рипли - по имени персонажа из американского научно-фантастического фильма "Чужой", которую сыграла Сигурни Уивер.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Манекен Рипли испытывает на себе перегрузки, которые в дальнейшем придется переносить космическим путешественникам

Голова, шея и спина Рипли увешана датчиками, фиксирующими воздействие, которое в условиях полета получал бы человек.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, для компании SpaceX этот полет знаменует настоящий прорыв в ее 17-летней истории.

Она была создана Илоном Маском с одной специфической целью - открыть эру космических путешествий для всех желающих.

"Полеты человека в космос - это фактически основная задача SpaceX, - подтвердил вице-президент компании, отвечающий за обеспечение надежности и безопасности систем Ганс Кенигсманн. - Для нас ничего важнее нет, и мы очень ценим ту возможность, которую НАСА нам предоставила".

Если нынешний испытательный полет Crew Dragon завершится благополучно, то НАСА, вероятнее всего, уже в этом году одобрит дальнейшие полеты в космос своих астронавтов.

После того как в 2011 году была завершена программа НАСА по запускам собственных шаттлов, американскому космическому агентству приходится платить за использование российских космических кораблей "Союз" для доставки астронавтов на МКС.