Пресса Британии: сын Дон Стерджесс пишет Путину, а Палестинское общество Степашина теперь и в Лондоне

В канун первой годовщины отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в британских газетах вышло как минимум две заметных публикации, связанные с этим делом.

Таблоид Sunday Mirror размещает на первой странице адресованное Владимиру Путину письмо сына Дон Стерджесс, женщины, умершей недалеко от Солсбери в результате отравления "новичком".

Автор письма, 20-летний Юан Хоуп, просит российского президента сделать всё возможное для передачи в руки британского правосудия двух подозреваемых российских агентов.

"Моя семья продолжает страдать в результате этой трагедии. Британская полиция считает, что не менее двух россиян причастны к смерти моей матери, но дело выглядит так, что они находятся под защитой вашего государства, - пишет в своем письме Юан Хоуп. - Я обращаюсь к вам как к человеческому существу с просьбой позволить нашим следователям допросить этих людей об их причастности к смерти моей матери".

Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых власти западных стран и независимые от них журналисты-расследователи считают сотрудниками российской военной разведки, более всего известной под прежним названием ГРУ, обвиняются в Британии в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

По версии британской полиции, флакон с отравляющим веществом "новичок" они выбросили в урну. Он попал в руки ничего не подозревающей Дон Стержесс, которая сочла его парфюмерным изделием и нанесла токсичную жидкость себе на руку. В июле прошлого года Дон Стерджесс умерла от острого отравления в возрасте 44 лет, несмотря на усилия врачей.

Императорское палестинское общество добралось до Лондона

Газета Sunday Times выносит на первую страницу эксклюзивный материал о контактах высших слоев британского общества с российской разведкой. Как пишет газета, недавно в одном из самых известных клубов Лондона состоялся обед, в котором приняли участие двоюродная сестра королевы, ведущий придворный и ряд членов британской аристократии, а также российский посол в Лондоне. Этот обед был приурочен к началу работы новой организации, подозреваемой в связях с российской разведкой.

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Обед в Клубе кавалергардов и лейб-гвардии, состоявшийся 21 февраля этого года, был открыт полковником Кристофером Маккензи-Бивором, который является самым высокопоставленным офицером церемониальной лейб-гвардии королевы. Он был посвящен открытию британского филиала Императорского православного палестинского общества.

На обеде присутствовали принцесса Катарина Югославская, которая является кузиной принца Чарльза, а также Александр Яковенко, действующий российский посол в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России Императорское палестинское общество считают "инструментом укрепления позиций страны за рубежом"

Главой этого международного общества, которое называет себя благотворительной организацией, является Сергей Степашин, бывший и первый глава ФСБ. С 2007 года он возглавил возрожденное в России ИППО, которое было основано ещё в 1882 году с целью содействия православному паломничеству на Святую Землю.

Эндрю Фоксхолл, директор Центра российских исследований при Обществе Генри Джексона, прокомментировал этот раут так: "Речь идет об одном из самых очевидных случаев операции российской разведки по налаживанию связей и влияния в высших эшелонах британского общества".

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Image caption Эмблема Императорского палестинского общества на фасаде его штаб-квартиры в Иерусалиме

Среди других гостей были граф Николай Толстой, известный своими тесными связями с российским посольством.

Газета отмечает, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров еще в 2016 году в интервью по поводу возрождения Императорского палестинского общества в России, говорил, что его целью станет отстаивание фундаментальных интересов российского государства.

По его словам, "помимо его духовных аспектов, общество является одним из необходимых инструментов в укреплении позиций России за рубежом".