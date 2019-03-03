Капсула "Драгон" компании Space X успешно состыковалась с МКС
Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с Международной космической станцией.
Стыковка капсулы "Крю Драгон" была проведена в автоматическом режиме. Таким образом, этот прототип пилотируемого корабля прошел еще один важный этап испытаний.
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На борту капсулы находится манекен астронавта и груз массой в 90 кг.
Астронавты на борту МКС - американка Энн Макклейн и канадец Давид Сент-Жак - наблюдали за приближением капсулы из наблюдательного отсека станции - "Купола". Они могли в любой момент вмешаться в маневрирование корабля, отведя его от станции в случае ошибки.
Однако всё прошло гладко, и капсула пристыковалась к новому стыковочному узлу на модуле "Хармони".
Это также новый этап для компании Space X, так как до этого её грузовые корабли захватывались и фиксировались манипулятором станции. Такие корабли не оснащаются системами автоматической стыковки.
Капсула "Крю Драгон" останется на МКС до пятницы, когда она будет отстыкована и начнет путь на Землю.
По словам главы компании Space X Илона Маска, именно этот этап торможения в атмосфере и снижения тревожит его больше всего.
Тепловой экран капсулы имеет слегка неправильную форму, что может привести к колебаниями температуры на обшивке дна корабля при прохождении плотных слоев атмосферы.
"Мы хотим убедиться, что капсула сработает при посадке, - заявил Маск. - Пока что всё было в норме, и если так пойдет дальше, мы уже к лету начнем поднимать на орбиту людей".
Американское аэрокосмическое агентство НАСА рассчитывает заключить с его компанией контракт на доставку экипажей на борт МКС.
НАСА также сотрудничает с компанией Boeing в разработке альтернативного аппарата под названием "Старлайнер".
Он пройдет полетные испытания в предстоящие два месяца.