Капсула "Драгон" компании Space X успешно состыковалась с МКС

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption При стыковке с борта МКС весь процесс контролировали астронавты

Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с Международной космической станцией.

Стыковка капсулы "Крю Драгон" была проведена в автоматическом режиме. Таким образом, этот прототип пилотируемого корабля прошел еще один важный этап испытаний.

На борту капсулы находится манекен астронавта и груз массой в 90 кг.

Астронавты на борту МКС - американка Энн Макклейн и канадец Давид Сент-Жак - наблюдали за приближением капсулы из наблюдательного отсека станции - "Купола". Они могли в любой момент вмешаться в маневрирование корабля, отведя его от станции в случае ошибки.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption При стыковке капсулы её обтекатель был поднят

Однако всё прошло гладко, и капсула пристыковалась к новому стыковочному узлу на модуле "Хармони".

Это также новый этап для компании Space X, так как до этого её грузовые корабли захватывались и фиксировались манипулятором станции. Такие корабли не оснащаются системами автоматической стыковки.

Капсула "Крю Драгон" останется на МКС до пятницы, когда она будет отстыкована и начнет путь на Землю.

По словам главы компании Space X Илона Маска, именно этот этап торможения в атмосфере и снижения тревожит его больше всего.

Тепловой экран капсулы имеет слегка неправильную форму, что может привести к колебаниями температуры на обшивке дна корабля при прохождении плотных слоев атмосферы.

"Мы хотим убедиться, что капсула сработает при посадке, - заявил Маск. - Пока что всё было в норме, и если так пойдет дальше, мы уже к лету начнем поднимать на орбиту людей".

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Капсула приближается к МКС в автоматическом режиме

Американское аэрокосмическое агентство НАСА рассчитывает заключить с его компанией контракт на доставку экипажей на борт МКС.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Илон Маск беседует с будущим экипажем "Драгона" - астронавтами Дагом Харли и Бобом Бенкеном

НАСА также сотрудничает с компанией Boeing в разработке альтернативного аппарата под названием "Старлайнер".

Он пройдет полетные испытания в предстоящие два месяца.