Женившийся на британке Шамиме Бегум боевик ИГ хочет жить с ней в Нидерландах
Муж Шамимы Бегум, в 15-летнем возрасте уехавшей в Сирию и примкнувшей к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран), хотел бы увезти ее с новорожденным ребенком в Нидерланды.
Яго Риедийк родился и вырос в голландском городе Арнеме и по-прежнему имеет гражданство Нидерландов, несмотря на то что в 2014 году уехал воевать за ИГ.
Бывший джихадист рассказал в интервью ближневосточному корреспонденту Би-би-си Квентину Соммервилю, что не видел проблемы в женитьбе на 15-летней школьнице из Лондона, поскольку, по его словам, это был ее выбор.
Через несколько дней после приезда бежавшей из дома Шамимы Бегум в Ракку, где тогда находился главный оплот ИГ в Сирии, о ней рассказали Риедийку.
"Честно говоря, когда ко мне подошел друг и сказал, что там есть девушка, которая заинтересована в браке, я вначале не особо заинтересовался, потому что она была слишком юная. Но я все же согласился на это предложение", - говорит он.
"Это был ее собственный выбор. Она попросила найти ей спутника жизни, и меня пригласили, - утверждает Риедийк, которому тогда было 23 года. - Наверное, лучше бы ей было подождать. Но она не стала ждать, она приняла решение выйти замуж, а я решил жениться на ней".
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За время, пока Риедийк воевал за ИГ, у них родилось двое детей: оба умерли во младенчестве от болезней и истощения.
В интервью Би-би-си он признал, что действительно воевал в рядах группировки. В случае возвращение в Нидерланды ему грозит до шести лет тюрьмы за участие в террористической организации. Имя Риедийка есть в списке подозреваемых в терроризме.
Риедийк утверждает, что порвал с ИГ и пытался бежать. За это, по его словам, он был помещен в тюрьму ИГ в Ракке: по его словам, его пытали и обвиняли в том, что он - голландский шпион.
Бежать от джихадистов ему с женой (на тот момент Шамиме уже исполнилось 19 лет) они смогли только тогда, когда джихадисты были вытеснены со всех захваченных территорий на востоке Сирии.
Рейдик сдался отряду вооруженной сирийской оппозиции, а беременная третьим ребенком Бегум оказалась в лагере беженцев Аль-Хауль на севере Сирии, где содержатся 39 тысяч человек.
Сейчас Риедийк находится в заключении у курдов. Шамима Бегум родила в лагере для беженцев сына. Ее просьба о возможности вернуться с ребенком в Британию, где находятся ее родители, вызвала широкую дискуссию в обществе.
Министр внутренних дел Великобритании заявил, что она будет лишена британского гражданства и права на возвращение. По закону, подобное решение может быть принято главой МВД ввиду общественной опасности гражданина и только при условии, что лишенный не останется лицом без гражданства.
Яго Риедийк заявил в интервью Би-би-си, что хотел бы разыскать жену и новорожденного ребенка и увезти их в Нидерланды.
Как пишет корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль, сделать это будет крайне трудно.
"Шамима Бегум и Яго Риедийк потеряли возможность распоряжаться своей судьбой еще в тот момент, когда вступили в ряды экстремистов. Яго Риедийку будет также сложно вернуться в родную страну, как и его жене", - сообщает Квентин Соммервиль.
Куда деваться боевикам ИГ
За последние два года запрещенная группировка ИГ была вытеснена с захваченных территорий в Сирии и Ираке, К февралю 2019 года боевики ИГ остались лишь на небольшом участке сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.
Во время последних операций против ИГ были захвачены около 800 боевиков европейского происхождения, и правовые и политические вопросы, связанные с их возможным возвращением, пока не решены.
В споры о праве сбежавшей в ИГ бывшей лондонской школьницы на возвращение в Британию вступил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что она имеет право вернуться.
МВД Британии обосновало свое решение тем, что Бегум может претендовать на гражданство Бангладеш по матери и поэтому не останется лицом без гражданства. Однако МИД Бангладеш оспаривает этот аргумент, заявляя, что Бегум не гражданка этой страны, и в Бангладеш ее не пустят.
Родители Шамимы Бегум, по-прежнему проживающие в районе Бетнал-Грин на востоке Лондона, собираются подать апелляцию на решение главы МВД Саджида Джавида.
В своем письме к нему, с которым ознакомилась Би-би-си, они заявили, что не могут просто бросить свою дочь, и просят содействия в том, чтобы привезти новорожденного внука в Британию.
Ребенок Шамимы Бегум, родившийся в лагере беженцев, по закону является британским гражданином: на момент его появления на свет его мать еще не была лишена гражданства.