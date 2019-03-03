Женившийся на британке Шамиме Бегум боевик ИГ хочет жить с ней в Нидерландах

Image caption Яго Риедийку было 23 года, когда он женился на несовершеннолетней Шамиме Бегум

Муж Шамимы Бегум, в 15-летнем возрасте уехавшей в Сирию и примкнувшей к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран), хотел бы увезти ее с новорожденным ребенком в Нидерланды.

Яго Риедийк родился и вырос в голландском городе Арнеме и по-прежнему имеет гражданство Нидерландов, несмотря на то что в 2014 году уехал воевать за ИГ.

Бывший джихадист рассказал в интервью ближневосточному корреспонденту Би-би-си Квентину Соммервилю, что не видел проблемы в женитьбе на 15-летней школьнице из Лондона, поскольку, по его словам, это был ее выбор.

Через несколько дней после приезда бежавшей из дома Шамимы Бегум в Ракку, где тогда находился главный оплот ИГ в Сирии, о ней рассказали Риедийку.

"Честно говоря, когда ко мне подошел друг и сказал, что там есть девушка, которая заинтересована в браке, я вначале не особо заинтересовался, потому что она была слишком юная. Но я все же согласился на это предложение", - говорит он.

"Это был ее собственный выбор. Она попросила найти ей спутника жизни, и меня пригласили, - утверждает Риедийк, которому тогда было 23 года. - Наверное, лучше бы ей было подождать. Но она не стала ждать, она приняла решение выйти замуж, а я решил жениться на ней".

За время, пока Риедийк воевал за ИГ, у них родилось двое детей: оба умерли во младенчестве от болезней и истощения.

В интервью Би-би-си он признал, что действительно воевал в рядах группировки. В случае возвращение в Нидерланды ему грозит до шести лет тюрьмы за участие в террористической организации. Имя Риедийка есть в списке подозреваемых в терроризме.

Риедийк утверждает, что порвал с ИГ и пытался бежать. За это, по его словам, он был помещен в тюрьму ИГ в Ракке: по его словам, его пытали и обвиняли в том, что он - голландский шпион.

Бежать от джихадистов ему с женой (на тот момент Шамиме уже исполнилось 19 лет) они смогли только тогда, когда джихадисты были вытеснены со всех захваченных территорий на востоке Сирии.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Шамима Бегум сбежала из родительского дома в Лондоне в 2015 году: камеры наблюдения запечатлели ее перед вылетом

Рейдик сдался отряду вооруженной сирийской оппозиции, а беременная третьим ребенком Бегум оказалась в лагере беженцев Аль-Хауль на севере Сирии, где содержатся 39 тысяч человек.

Сейчас Риедийк находится в заключении у курдов. Шамима Бегум родила в лагере для беженцев сына. Ее просьба о возможности вернуться с ребенком в Британию, где находятся ее родители, вызвала широкую дискуссию в обществе.

Министр внутренних дел Великобритании заявил, что она будет лишена британского гражданства и права на возвращение. По закону, подобное решение может быть принято главой МВД ввиду общественной опасности гражданина и только при условии, что лишенный не останется лицом без гражданства.

Яго Риедийк заявил в интервью Би-би-си, что хотел бы разыскать жену и новорожденного ребенка и увезти их в Нидерланды.

Как пишет корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль, сделать это будет крайне трудно.

"Шамима Бегум и Яго Риедийк потеряли возможность распоряжаться своей судьбой еще в тот момент, когда вступили в ряды экстремистов. Яго Риедийку будет также сложно вернуться в родную страну, как и его жене", - сообщает Квентин Соммервиль.

Куда деваться боевикам ИГ

За последние два года запрещенная группировка ИГ была вытеснена с захваченных территорий в Сирии и Ираке, К февралю 2019 года боевики ИГ остались лишь на небольшом участке сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

Во время последних операций против ИГ были захвачены около 800 боевиков европейского происхождения, и правовые и политические вопросы, связанные с их возможным возвращением, пока не решены.

В споры о праве сбежавшей в ИГ бывшей лондонской школьницы на возвращение в Британию вступил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что она имеет право вернуться.

МВД Британии обосновало свое решение тем, что Бегум может претендовать на гражданство Бангладеш по матери и поэтому не останется лицом без гражданства. Однако МИД Бангладеш оспаривает этот аргумент, заявляя, что Бегум не гражданка этой страны, и в Бангладеш ее не пустят.

Родители Шамимы Бегум, по-прежнему проживающие в районе Бетнал-Грин на востоке Лондона, собираются подать апелляцию на решение главы МВД Саджида Джавида.

В своем письме к нему, с которым ознакомилась Би-би-си, они заявили, что не могут просто бросить свою дочь, и просят содействия в том, чтобы привезти новорожденного внука в Британию.

Ребенок Шамимы Бегум, родившийся в лагере беженцев, по закону является британским гражданином: на момент его появления на свет его мать еще не была лишена гражданства.