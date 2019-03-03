"И тут мы поняли, что все серьезно". Полицейские год спустя об отравлении Скрипалей

Правообладатель иллюстрации Reuters/BBC Image caption До сих пор точно не известно о состоянии здоровья Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Накануне годовщины отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии местные полицейские рассказали о событиях 4 марта 2018 года и о том, как они догадались, что к произошедшему может быть причастна Россия.

Полицейские поняли, что дело гораздо серьезнее, чем поначалу показалось, когда они прогуглили фамилию пострадавшего.

Сержант Трейси Холлоуэй одной из первых прибыла на место происшествия. Она рассказала Би-би-си, что сразу поняла: состояние пострадавших очень тяжелое и их нужно отправлять в реанимацию.

"Парамедики сказали, что не уверены в том, что это. И мы тоже не понимали, от чего пострадали эти люди", - рассказывает она.

Image caption Трейси Холлоуэй одной из первых прибыла на место происшествия

"По одежде они не были похожи на обычных наркоманов, и я не могла понять, с чем мы имеем дело", - рассказала Холлоуэй.

Вернувшись в участок, полицейские поняли, что дело может принять серьезный оборот.

"Коллега из следственного отдела прогуглил имя Скрипаля и позвал меня: "Трейси, посмотри, тебе надо это видеть", - рассказывает Холлоуэй.

"И тут мы поняли, что у дела, возможно, есть российский угол, - говорит она. - В тот момент мы подумали, что дело гораздо серьезнее, чем передозировка наркотиков, которую мы предположили".

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption Работы по дезактивации объектов в Солсбери в марте 2018 года потребовали 13 тыс. человеко-часов

Сергей и Юлия Скрипаль получили экстренную помощь в районной больнице Солсбери и выжили.

Сержант полиции Ник Бейли, который осматривал их дом после отравления и также подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, в прошлом году смог вернуться к работе после лечения.

Сейчас он готовится пробежать благотворительный марафон, чтобы собрать средства в пользу больницы, где его спасли.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" все же унесло человеческую жизнь. Жительница соседнего города Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс скончалась, открыв найденный в парке Солсбери флакон.

Как полагает следствие, флакон с "Новичком" был брошен совершившими покушение на Скрипалей, и Стерджесс оказалась случайной жертвой. Ее партнер Чарльз Роули также пострадал, но остался в живых.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Дон Стерджесс скончалась от отравления "Новичком", ее партнер Чарли Роули подвергся действию вещества, но выжил

Работы по очистке от возможного загрязнения территории нервно-паралитическим веществом заняли многие месяцы. В них приняли участие сотни военных и специалистов.

1 марта власти графства Уилтшир объявили, что дом Скрипалей, в котором сейчас никто не живет, и еще 11 объектов в Солсбери и Эймсбери дезактивированы и больше не опасны.

В воскресенье 3 марта 2019 года в церкви св. Фомы в Солсбери была проведена служба поминовения, на которой вспоминали жертву отравления "Новичком", пострадавших, а также поблагодарили общественность и жителей Солсбери за помощь и терпение.

Сын Стерджесс обратился к президенту России Владимиру Путину с личным посланием, в котором попросил его выдать Британии подозреваемых в преступлении.

"Призываю вас как человека дать возможность допросить этих людей", - написал Юэн Хоуп.

Image caption Сержант Ник Бейли вернулся к службе через несколько месяцев после отравления

Ответа из Москвы пока не последовало, однако посольство России в Великобритании в воскресенье опубликовало пресс-релиз, посвященный событиям в Солсбери.

Пресс-релиз посольства

В пространном пресс-релизе российского посольства представлены, в частности, подробная хронология событий, произошедших в прошлом году, комментарии, касающиеся противоречий, якобы существующих в британской версии, а также позиция российских властей, отрицающих какую-либо причастность России к произошедшему в Солсбери.

В пресс-релизе содержится длинный перечень вопросов, на которые, по мнению российской стороны, до сих пор не даны ясные ответы.

Российские дипломаты также обвиняют Британию в том, что им было отказано в консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям.

В марте прошлого года британские власти возложили вину на Россию за отравление Скрипалей. Лондон обвинил Москву в незаконном применении запрещенного боевого отравляющего вещества, в грубейшем нарушении 2 главы Устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия.

Тогда позицию Великобритании поддержали десятки стран, выславшие российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против Анатолия Чепиги (Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров), которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

В январе нынешнего года Евросоюз ввел санкции против сотрудников российской военной разведки (ГРУ) за применение химоружия в на территории Великобритании.