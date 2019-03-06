Мадридский "Реал" проиграл "Аяксу" 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" вылетел из Лиги чемпионов УЕФА после поражения в матче с нидерландским "Аяксом" с разгомным счетом 4:1. "Реал" впервые с сезона 2009-2010 года не выйдет в четвертьфинал турнира, который он выигрывал последние три года.

Первый гол забил полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, с передачи Душана Тадича на восьмой минуте.

Вскоре, снова с помощью Тадича, гол в ворота "Мадрида" забил Давид Нерес.

Предыдущая встреча "Аякса" и "Реала" завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

По мнению обозревателей Би-би-си, Тадич был лучшим игроком матча.

"Реал" играл без капитана Серхио Рамоса - в прошлой игре он получил желтую карточку и дисквалификацию на два матча.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У тренера "Аякса" Эрика тен Хага на протяжении всего матча не было больших поводов для беспокойства

Третий гол в ворота "Реала" забил сам Душан Тадич после контратаки во втором тайме.

Вскоре после этого Марко Асенсию принес очко "Реалу", забив на 71-й минуте, но больше голов у "Реала" не было.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Душан Тадич помог команде забить два гола, а третий забил сам

"Реал" - самая успешная команда в истории Лиги чемпионов УЕФА, и после разгрома наблюдатели начали выдвигать версии о его причинах.

Тренер "Аякса" Тен Хаг предположил, что потеря Рамоса сказалась на настроении "Реала". К этому добавилась травма Начо.

Судя по всему, команде, которая за последние восемь лет ни разу не вылетела на пути к полуфиналу Лиги чемпионов, придется поменять тактику, считает обозреватель Би-би-си Гарри Пул.

"Аякс", с другой стороны, в этом сезоне выглядит многообещающе. Результат матча с "Реалом" и то, что шестерым игрокам команды по 22 года и меньше, привлекает к ним повышенное внимание, пишет Пул.