Чиновник "Роскосмоса" назвал жителей "хрущевок" скотобазой. Его решили уволить
Глава одного из департаментов "Роскосмоса" Станислав Жарков в переписке с пользователями "Фейсбука" назвал жителей попавших под реновацию старых домов "скотобазой". В компании заявили, что специальная комиссия рекомендовала уволить оскандалившегося сотрудника.
Все началось с того, что Жарков в "Фейсбуке" посетовал на то, что люди, переезжающие из "хрущевок" в новое жилье по программе реновации, непременно испортят новые дома.
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В другом комментарии сотрудник "Роскосмоса" написал оппоненту: "Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?"
На комментарии Жаркова обратили внимание сразу несколько популярных Телеграм-каналов и интернет-изданий, которые опубликовали скриншоты с перепиской. После вала негативных комментариев в соцсетях сотрудник госкорпорации написал комментарий, в котором отметил, что выразил свое личное мнение, никак не связанное с работой "Роскосмоса".
"Мои высказывания были сделаны сгоряча - я сам живу в "хрущевке" и устал от бытовых проблем", - пояснил Жарков, извинившись за свои предыдущие высказывания. Позднее чиновник удалил свои комментарии из сети.
В "Роскосмосе" решили не оставлять без внимания слова Жаркова. "Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете", - сообщила пресс-служба компании в понедельник.
Большинство пользователей соцсетей восприняли слова Жаркова с возмущением. Его фразы также стали пищей для многочисленных шуток и мемов. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту топ-менеджера.
Программа реновации в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение москвичей из 350 тысяч квартир в ветхих домах. В первую очередь речь идет о пятиэтажках, построенных в эпоху Никиты Хрущева - в конце 1950-х - начале 1960-х годов.
Согласно правилам программы, расселение каждого дома должно определяться итогами голосования жителей. Собственники квартир должны были либо поддержать снос, либо отказаться от переселения в новостройку.
Реновация была неоднозначно воспринята жителями "хрущевок" и привела к многочисленным конфликтам среди жителей старых домов: в то время как одни хотели переехать в новостройку, другие заявляли, что не хотят покидать свои старые квартиры.