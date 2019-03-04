Российский министр признался в президентских амбициях. Обычно о них молчат

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему, как "любому управленцу", было бы интересно поработать на посту президента страны. Об этом он рассказал слушателям академии журналистики "Коммерсанта".

"Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания. Но главное, конечно же, это не интерес, главное - есть ли польза для страны и людей", - приводит слова министра РИА Новости.

При этом, по мнению Орешкина, работа президента "абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки".

"Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами… Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая", - сказал он.

Кто такой Максим Орешкин?

Орешкин - самый молодой министр российского правительства. Он был назначен на должность после того, как своего поста лишился Алексей Улюкаев. Несмотря на молодость, ведет Орешкин себя очень уверенно, рассказывает в разговоре с Русской службой Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос в СМИ.

"Он обращает на себя внимание своей уверенностью. Это бросается в глаза на всевозможных непубличных совещаниях. Он прямо выделяется на фоне всех членов правительства", - говорит источник.

В 2017 году агентство Bloomberg называло Орешкина "фаворитом Путина" - молодой министр сопровождал его на крупных мероприятиях. Именно он раскрыл журналистам детали первой встречи Путина и Трампа в 2017 году, и эксперты даже называли Орешкина возможным кандидатом в премьер-министры. Сам он, правда, отвечая впоследствии на вопрос, правда ли он "фаворит Путина", сказал: "Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять".

Что в этом удивительного?

Хотя Орешкин на встрече в академии журналистики "Коммерсанта" высказал довольно очевидную мысль - что у любого политика и управленца есть карьерные амбиции - его слова прозвучали необычно.

Среди российских госслужащих, и даже среди политиков, не принято говорить о планах когда-либо стать президентом: как правило, на вопросы о будущем чиновники предпочитают уклончиво отмечать, что рады служить стране и действующему президенту на своем месте.

На этом фоне слова Орешкина широко разошлись в российских СМИ. Сам он, комментируя резонанс, написал в "Фейсбуке", что "до уровня президента ему как до Луны". "Мне и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание "хорошего, профессионального" министра и выполнить поставленные задачи", - написал он.

Обычно мало кто из чиновников публично готов хотя бы предположить, что у России может быть другой президент кроме Путина. Вот, например, как на вопрос о президентских амбициях отвечали раньше другие чиновники:

Дмитрий Медведев, премьер-министр, 2017 год

Медведев уже был президентом России. Он уступил свой пост Владимиру Путину в 2012 году. С тех пор о возможности снова возглавить страну он публично не говорил.

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", - говорил он в 2017 году.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, 2012 год

Рогозин в прошлом публичный политик, лидер яркой партии "Родина", участник маршей, голодовок - да и сейчас он порой не стесняется в выражениях в собственных соцсетях.

Но даже он на вопрос, хочет ли он когда-нибудь возглавить страну, отвечает отрицательно. Так, в 2012 году, когда Рогозин был вице-премьером, он говорил так: если бы у него были президентские амбиции, он бы не работал в правительстве.

"Я бы честно сказал, что у меня другие идеи, мысли, пошел бы формировать политическую партию. Выбрал бы другой путь", - говорил Рогозин.

Борис Титов, бизнес-омбудсмен, 2018 год

Титов не только уполномоченный при президенте по делам предпринимателей, но и лидер партии и даже бывший кандидат в президенты. Но даже в разгар предвыборной гонки в 2018 году он уверенно прогнозировал победу Путина.

"Президент, если он будет избираться, обладает такой поддержкой, что даже самые важные стратегические программы не смогут обеспечить [конкурентам] первый результат на выборах", - говорил бизнес-омбудсмен, подчеркивая, что "нужно реально оценивать ситуацию".

Борис Титов пояснил, что для него и его команды главная задача - "взять на себя управление экономикой". "Мы готовы взять на себя управление экономическими реформами страны", - пояснил претендент на пост президента.

Сергей Шойгу, министр обороны, 2013 год

Шойгу - настоящий тяжеловес российской политики. Он был сооснователем "Единства" - одной из двух партий, из которых позже появилась "Единая Россия". На посту главы МЧС он был самым популярным министром и остается им до сих пор - уже в качестве министра обороны.

Но сейчас он скромен. "Амбиций нет, есть мечты", - ответил в 2013 году министр на вопрос о президентских амбициях и добавил, что через два года у него пенсия и он хотел бы вернуться во времена больших строек на Дальнем Востоке и в Сибири.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, 2017 год

Бывший вице-губернатор Саратовской области, бывший куратор внутренней политики в Кремле, а ныне спикер российского парламента Володин известен высказыванием "Нет Путина - нет России".

Однако именно про него чаще всего писали, что как раз Володин в будущем хочет видеть себя во главе государства.

Однажды об этом даже рассказали Путину: во время одного из расширенных совещаний руководитель организации ветеранов войны в Афганистане Андрей Чепурной заявил, что один из депутатов Госдумы рассылает ветеранам письма, в которых называет Володина преемником и обещает, что президент-Володин "закопает и закатает живьем" всех неугодных.

Володин, конечно же, вслух о желании стать преемником никогда не говорил. Спустя пару месяцев этот чувствительный вопрос он комментировал скромно.

"По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один - Путин Владимир Владимирович", - сказал Володин в интервью порталу Life.ru.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, 2018 год

Кадыров - один из самых известных руководителей российских регионов. Но в публичных высказываниях хранит верность родной республике и президенту Путину.

"Я не такого уровня человек, [чтобы] даже возглавить самое слабое министерство в правительстве. Я хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона", - сказал Кадыров.

Он добавил, что готов следовать до конца за тем человеком, который станет преемником президента России Владимира Путина.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, 2017 год

Кудрин, образцовый чиновник и бывший министр финансов, на некоторое время посвятил себя общественной деятельности вместо госслужбы: с 2011 по 2018 год он возглавлял Комитет гражданских инициатив, где занимался экспертной, благотворительной и немного политической деятельностью.

Но ни кандидатом в президенты, ни будущим президентом он себя не называл. "Нет, друзья, я сейчас в другой роли. Я готовлю программу, предложения, которые передаю президенту. Не просто президенту, действующему президенту", - ответил Кудрин на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

Сергей Собянин, мэр Москвы, 2011 год

Московский градоначальник был губернатором, руководителем президентской администрации, руководителем аппарата правительства, а сейчас возглавляет столицу России - выше фактически осталось всего два поста, премьера и президента.

Но сейчас сам Собянин о своем будущем молчит, а раньше говорил, что не заинтересован в должности президента.

"У меня никогда не было таких амбиций, замыслов", - сказал Собянин в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая в 2011 году на вопрос, планирует ли он принимать участие в президентских выборах.