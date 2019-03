Умер вокалист Prodigy Кит Флинт

Правообладатель иллюстрации Simone Joyner/Getty Images

Вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Эссексе.

В полиции Эссекса сообщили, что признаков насильственной смерти музыканта обнаружено не было.

"Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет передано коронеру", - сообщили в полиции. Коронерский суд в Британии занимается расследованием необычных и неожиданных смертей.

Кит Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Концерт The Prodigy в Москве в 2016 году

Музыкант недавно вернулся из тура по Австралии. В мае он должен был отправиться в тур по США. В июле 2019 года The Prodigy должны были выступить на фестивале Park Live в Москве.

В сентябре 1997 года группа дала концерт на Красной площади в Москве, который по разным оценкам посетили от 100 тысяч до 250 тысяч человек.

Флинт родился и провел первые годы жизни в Лондоне. В середине 1970-х он переехал с родителями в Эссекс. В конце 1980-х он познакомился с ди-джеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы. Пик популярности The Prodigy пришелся на середину 1990-х.

Альбомы группы много раз занимали первое место в британском хит-параде. В 2015 году альбом The Day Is My Enemy стал самым продаваемым сразу после выхода, несмотря на смешанные отзывы критиков.

Предыдущими альбомами The Prodigy, также добиравшимися до первого места британского чарта, были Music For The Jilted Generation (1994), The Fat Of The Land (1997), Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Their Law: The Singles 1990-2005 (2005) и Invaders Must Die (2009).