Правообладатель иллюстрации rubenvardanyan.info Image caption Глава "Тройки" Рубен Варданян лично встречался с принцем Чарльзом

Российский инвестбанк, глава которого встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов.

Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Олигарх, о котором идет речь, - Рубен Варданян, бывший глава инвестиционного банка "Тройка Диалог".

Сам он говорит, что не был вовлечен в повседневные операции банка.

Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений.

Image caption Дамфрис-Хаус

Сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам Би-би-си и газеты Guardian.

В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью управлял московский инвестиционный банк "Тройка Диалог", генеральным директором которого был Варданян.

На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом.

В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, говоривший о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Сеть "Тройки"

Большинство транзакций, фигурирующих в базе, прошло через литовский банк Ukio Bancas, закрытый властями страны в 2013 году.

В период между 2005 и 2011 годами более 3,35 млрд евро было направлено в сеть офшорных компаний, управлявшуюся "Тройкой"; выведено было 3,5 млрд евро. Компании, по всей видимости, использовались для анонимного перемещения денег.

Сеть этих компаний была создана "Тройкой" для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения средств по всему миру, как в бизнес-целях, так и для личного пользования.

Эти деньги шли на самые разные нужды - от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав "Тройку" государственному Сбербанку.

Из документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что в назначении платежей, поступавших в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

Все эти "закупки", однако, осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников, и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рубен Варданян

Десятки миллионов

Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

В их числе одна из крупнейших в России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму в 230 млн долларов.

В итоге российские власти обвинили самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он скончался при подозрительных обстоятельствах в следственном изоляторе "Матросская тишина".

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, заработавшие на той афере, провели через схему "Тройки" 123 млн долларов.

Би-би-си не обнаружила никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.

Его юристы сообщили нам, что он не занимался оперативным управлением "Тройкой" и его деятельность всегда носила открытый характер.

Пресс-секретарь Кларенс-Хауса собщил, что благотворительные фонды принца Уэльского действуют независимо от самого принца касательно любых решений по вопросу сбора пожертвований.

"Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка не выявила каких-либо факторов риска", - заявил Би-би-си представитель Благотворительного фонда принца Уэльского.

Комментарий пресс-службы Рубена Варданяна

За всю историю существования группа компаний "Тройка Диалог" действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Более того, она активно участвовала в формировании цивилизованного финансового рынка России.

После продажи группы компаний "Тройка Диалог" Сбербанку в 2012 году господин Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья господина Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов.

Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях.

Комментарий пресс-службы Сбербанка России

"Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании "Тройка Диалог".

Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций".