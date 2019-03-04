Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люк Перри в последнее время снимался в роли Фреда Эндрюса в сериале "Ривердэйл"

Американский актер Люк Перри, прославившийся ролью в телесериале 1990-х "Беверли-Хиллз, 90210", скончался в возрасте 52 лет, менее чем через неделю после того, как перенес обширный инсульт.

Его агент Арнольд Робинсон сказал, что Перри умер в окружении семьи и друзей - двоих детей, невесты и бывшей жены, родителей, братьев и сестер.

Заявление агента актера ограничивается словами о том, что семья ценит поддержку и молитвы об усопшем во всем мире. Никаких других подробностей пока не будет.

В прошлую среду актера доставили в больницу в Лос-Анджелесе на съемочной площадке Warner Bros., где он снимался в сериале "Ривердэйл" (Riverdale) компании Netflix. В этом сериале по комиксам Арчи он играл главную роль.

Правообладатель иллюстрации Sygma via Getty Images Image caption Люк Перри прославился благодаря сериалу "Беверли-Хиллз, 90210"

В молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри сыграл роль крутого парня-сердцееда Дилана МакКея. Сериал выпускался с 1990-го по 2000 год.

На прошлой неделе было объявлено о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210", но было неясно, планировал ли Перри выступать в нем в качестве приглашенной звезды.

Перри также снимался в кинофильмах "8 секунд" и "Пятый элемент".