Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД

  • 4 марта 2019
Путин Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О планах приостановить участие в ДРСМД президент России объявил 2 февраля, на следующий день после того, как аналогичное решение приняли США.

Текст указа опубликован на сайте Кремля. "Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по договору, постановляю приостановить выполнение договора до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", - сказано в нем.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году, и начинает процедуру выхода из него.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на эти действия будет зеркальным. "Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - сказал тогда российский президент на встрече с министрами обороны и иностранных дел.

Путин просил больше не инициировать переговоры с США по разоружению. "Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты", - оговаривался он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.

Вместе с соглашениями о нераспространении ядерного оружия и ограничению стратегических наступательных вооружений документ обеспечивал миру "стратегическую стабильность".

Взаимные обвинения

О намерении США выйти из ДРСМД президент Трамп объявил еще 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной. "Они нарушают его много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие", - заявил он.

Власти США утверждают, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету (9М729), дальность которой в нарушение договора существенно превышает 500 километров.

Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить эти ракеты. Срок ультиматума истек 2 февраля.

Россия настаивает на том, что ракеты 9М729 не подпадают под действие соглашения, и в ответ обвиняет в нарушении договора США.

По мнению Москвы, Штаты фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk.

Американцы отвергают эти обвинения, объясняя, что для запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 нужно другое программное обеспечение.

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