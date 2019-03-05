Хуан Гуаидо вернулся в Венесуэлу из Колумбии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В аэропорту Гуаидо встречала толпа, скандировавшая его имя

Самопровозглашенный временный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо вернулся в Каракас после турне по странам Латинской Америки. Он рискует быть арестованным, так как покинул страну в нарушение судебного запрета. Гуайдо призвал к масштабным акциям протеста в следующую субботу.

"В субботу мы продолжим на улицах. Вся Венесуэла снова выйдет на улицы. Мы ни секунды не будем отдыхать, пока не добьемся свободы", - сказал Гуаидо своим сторонникам, встретившись с ними в районе Лас-Мерседес.

Лидер оппозиции вылетел за пределы страны в нарушение запрета Верховного суда. Он покинул страну в феврале и в ходе поездки встретился с президентами Колумбии, Бразилии, Парагвая, Эквадора и вице-президентом США Майком Пенсом.

Гауидо, провозгласившего себя временным президентом, признали около 50 стран. Россия, Китай и Куба настаивают, что единственный легитимный президент Венесуэлы - Николас Мадуро.

Несколько часов спустя после прилета Гуаидо в Венесуэлу глава Госдепа США Майк Помпео выпустил заявление, в котором поприветствовал возвращение домой лидера оппозиции.

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Возвращение домой

Несколькими часами ранее, приземлившись в аэропорту имени Симона Боливара, Гуаидо выложил в "Твиттере" фото встречавшей его толпы. На показанных телеканалами кадрах было видно, что Гуайдо в аэропорту ждали представители нескольких стран ЕС и США.

"В ожидании объятий этого моря людей, которые вдохновляют меня: людей моего побережья! Поехали к морю. А потом прямо в Каракас", - написал Гуаидо через несколько часов после прибытия в аэропорт.

Гуаидо рискует быть арестованным за нарушение судебного запрета. Некоторые считали, что из-за этого он может не вернуться в страну. Незадолго перед вылетом домой лидер оппозиции разместил в "Твиттере" заявление, в котором призвал сторонников к масштабным протестам и заявил, что приедет в Каракас, чтобы возглавить их.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гуаидо встретился со сторонниками в районе Лас-Мерседес, где обратился к ним без микрофона и не со сцены

Непосредственно перед вылетом Гуаидо на родину советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил в "Твиттере", что США будет решительно реагировать на любые попытки помешать безопасному возвращению Гуаидо. Похожее заявление сделал вице-президент Майк Пенс. Также за Гуаидо заступилась комиссар ЕС Федерика Могерини.

Сам лидер оппозиции писал в "Твиттере", что оставил международным партнерам четкие инструкции на случай своего задержания. В прошлом он говорил, что если режим Мадуро попытается "похитить его", то это будет "последней ошибкой" властей.

Media playback is unsupported on your device Кто такой Хуан Гуайдо?

О чем договаривался Гуаидо

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности президента республики. Верховный суд Венесуэлы, лояльный избранному президенту Николасу Мадуро, запретил ему покидать страну.

Тем не менее Гуайдо отправился в турне по Латинской Америке. 22 февраля он посетил благотворительный концерт миллиардера Ричарда Брэнсона.

В Колумбии Гуаидо встретился с лидером этой страны, а также президентами Чили и Парагвая.

Гуаидо вел переговоры о поставке гуманитарной помощи в Венесуэлу из США. Правительство Николаса Мадуро отказывается от помощи, заявляя, что ее поставки - часть плана США по его свержению. Представители властей называли помощь отравленной.

35-летний Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны во время выступления на митинге против правительства президента Николаса Мадуро в конце января.

Президент Мадуро и его сторонники называют возглавляемые Гуаидо протесты попыткой переворота в стране.