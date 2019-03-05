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Спустя несколько месяцев после ареста бывшего главы Nissan Карлоса Гона токийский суд установил за его освобождение залог в размере 1 миллиарда йен (почти 9 миллионов долларов). Ожидается, что Гон выйдет на свободу сегодня, сообщают японские СМИ.

Два предыдущих ходатайства об освобождении под залог суд отклонял, ссылаясь на то, что Гон располагает ценной информацией и может скрыться от правосудия.

Накануне его адвокат Юнихиро Хиронака высказал оптимистический прогноз о возможности присуждения своему клиенту залога. Прозвище этого юриста в Японии - "Бритва", у него репутация юриста, выигрывающего сложные дела.

О других деталях освобождения Гона под залог пока неизвестно.

В Японии суды редко освобождают арестованных под залог без признания ими вины, так что прецедент с Гоном по-своему уникален.

64-летний бывший менеджер находился под арестом с ноября прошлого года в связи с обвинениями в том, что в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих компенсационных выплат.

Сумма выплат, которые глава концерна скрыл от регулятора, по некоторым данным, достигает 44 млн долларов. После ареста Гона уволили из Mitsubishi и Nissan. C поста главы Renault Гон уволился сам.

В интервью японскому изданию Nikkei после ареста Карлос Гон заявил, что стал жертвой "предательства и интриг" топ-менеджмента компании. По словам Гона, руководство Nissan хотело остановить план интеграции Renault с японскими автопроизводителями.

Менеджер уверен, что проверка, после которой его арестовали, была проведена на основании информации, поступившей от его бывших коллег.

Карлос Гон известен тем, что сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам.

Гон был архитектором альянса Renault-Nissan, а в 2016 году он подключил к альянсу и японскую Mitsubishi.

Он родился в ливанской семье в Бразилии. Когда-то его даже называли вероятным кандидатом на пост президента Ливана, но это не получило продолжения, так как, по словам самого Гона, у него и так было "слишком много работы".