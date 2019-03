Россиян подозревают в ограблении обменника на Бали. Двух их них убили

View this post on Instagram

MONEY CHANGER BMC PT. BALI MASPINTJINRA DI TANJUNG BENOA DI RAMPOK #dpsviral @denpasar.viral . Kasus perampokan terhadap Money Changerkembali terjadi, kali ini menimpa money changer BMC PT. Bali Maspintjinra Jl. Pratama Tanjung Benoa Kelurahan Benoa Kuta Selatan, Bali. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasangi police line yang melintang di depan money changer tersebut. Pintu kaca terlihat dalam keadaan terbuka serta ceceran koran bekas yang tersebar di depan pintu dan bagian dalam money changer. Dari keterangan sumber di lapangan kejadian perampokan di duga terjadi pada Selasa (19/3/2019) dinihari sekira pukul 00.30 Wita, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Karena brankas di dalam money changer tersebut diambil oleh para pelaku perampokan. Dan setiap harinya money changer tersebut ramai oleh turis yang menukarkan uang. . “Mungkin karena money changher tersebut lebih besar dari yang lainnya di kawasan ini. Jadi ramai terus. Di atas jam 10 malam kawasan sini sudah sepi biasanya,” tutur Saka. . Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan dan Dir Krimum Polda BaliKombes Pol Andi Fairan juga sempat mengecek lokasi kejadian money changer yang dirampok tersebut. . Sumber @tribunbali Baca selengkapnya di : http://bali.tribunnews.com/2019/03/19/breaking-news-money-changer-pt-bali-maspintjinra-di-tanjung-benoa-dirampok-begini-kata-polisi . #denpasarviral #dpsviralterkini #kutaselatan #bali