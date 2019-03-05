В Лондоне на транспортных объектах найдены взрывные устройства

Image caption На вокзале Ватерлоо была оцеплена часть привокзальной территории

Британская полиция обнаружила три подозрительные пакета с небольшими взрывными устройствами в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, а также на вокзале Ватерлоо. Начато расследование.

Все три пакета были упакованы в почтовые конверты, полиция не исключает, что инциденты связаны между собой.

При обезвреживании пакетов никто не пострадал.

Утром во вторник появились первые сообщения об обнаружении первой из этих посылок в центре Компасс на территории аэропорта Хитроу.

Устройство воспламенилось, когда сотрудник центра открыл конверт.

"Эти пакеты - белые почтовые конверты, в которые вложены желтые посылочные конверты, прошли экспертную проверку", - сообщил антитеррористический отдел столичной полиции.

"Эти устройства обладают способностью воспламеняться и могут стать причиной небольшого пожара", - говорится в заявлении полиции.

Image caption Один из пакетов воспламенился, когда его открыл сотрудник аэропорта в центре Компасс в Хитроу

Центр Компасс, который относится к административной части аэропорта, остается закрытым.

В следующие три часа в разных районах Лондона было обнаружено еще два подобных пакета.

Часть территории вокзала Ватерлоо была оцеплена, после того как около полудня там было обнаружено подобное устройство.

Через несколько минут объявили эвакуацию части помещений в аэропорту лондонского Сити, где в 12.10 был обнаружен третий пакет. Административное здание находится в двух минутах ходьбы от пассажирского терминала.

Около 16.00 сотрудники аэропорта смогли вернуться в здание. Оба пакета были помещены в безопасные укрытия и не открывались, сообщила полиция.

В Лондоне не отменялись рейсы самолетов и поездов в результате этих происшествий. Министр транспорта Крис Грейлинг призвал сограждан к бдительности.