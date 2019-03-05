Главная архитектурная премия досталась японцу Арате Исодзаки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Арата Исодзаки у спортивного комплекса Palahockey в Турине. Дизайн Исодзаки разработал совместно с итальянским архитектором Пьер Паоло Маджорой.

Аналог Нобелевской премии в архитектуре - премию Притцкера вручили 87-летнему архитектору из Японии Арате Исодзаки.

Жюри отметило его вклад в продвижение архитектуры как на мировом, так и на местном уровне.

Ученик прославленного японского архитектора Кэндзо Тангэ - 46-й лауреат Притцкеровской премии, 9-й представитель из Японии.

Архитектурный стиль Исодзаки сложно поддается описанию, так как все время развивается, призналось жюри.

Исодзаки говорил, что жизнь вблизи разбомбленной Хиросимы показала ему, что на обломках можно построить целые города.

"Исодзаки - первопроходец в понимании того, что потребность в архитектуре диктуется как глобальным, так и местным контекстом - и что эти две силы представляют собой часть единого вызова, с которым сталкивается человечество", - сказал председатель жюри конкурса Стивен Брейер.

Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов состоится в мае в парижском Версальском дворце.

Главные работы

Музей современного искусства в Лос-Анджелесе и Дворец спорта Сан Жорди в Барселоне - среди более 100 его работ.

Правообладатель иллюстрации Hisao Suzuki Image caption Дворец спорта Сан Жорди в Барселоне

Правообладатель иллюстрации Yasuhiro Ishimoto Image caption Музей современного искусства в Лос-Анджелесе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бизнес-центр в Милане, Италия

Правообладатель иллюстрации Iwan Baan Image caption Концертный зал Ark Nova. Проект Араты Исодзаки и Аниш Капура

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дом человека (Домус) - музей в городе Ла Корунья, Испания

Правообладатель иллюстрации Hisao Suzuki Image caption Национальный конференц-центр в Дохе, Катар

Правообладатель иллюстрации Mitsumasa Fujitsuka Image caption Муниципальная библиотека в Китакюсю, Япония

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Концертный зал в Салониках, Греция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зал столетия в Наре, Япония

"Я вырос в эпицентре, - говорит архитектор, имея в виду атомную бомбардировку Хиросимы, города, который находится на другом берегу залива от его родного города Оита.

"Она была полностью разрушена - там не осталось ничего - ни архитектуры, ни зданий, ни города.

"Меня окружали только бараки и палатки. Поэтому моим первым архитектурным впечатлением было отсутствие архитектуры, и я стал думать о том, как люди могут воссоздавать свои дома и города из пепла".

Среди лауреатов прошлых лет - архитектор из Индии Балкришна Доши, Йорн Утзон, спроектировавший Сиднейскую оперу, Оскар Нимейер из Бразилии и Заха Хадид.

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