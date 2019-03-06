Гульнару Каримову перевели обратно в колонию. Она "злостно нарушала" режим
Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания, сообщила Генпрокуратура страны.
По данным ведомства, такое решение принято в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Каримовой, которой в июле прошлого года тюремный срок по делу о вымогательстве и уклонении от налогов заменили на ограничение свободы.
Как говорится в сообщении прокуратуры, осужденная "систематически нарушала установленные судом обязательства", в частности, в ноябре 2018 года покинула место жительства, после чего получила предупреждение.
"Несмотря на предупреждение, Г. Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - говорится в сообщении.
- Власти Узбекистана два года молчали о приговоре Гульнаре Каримовой
- Внук Ислама Каримова: мою маму хотят ликвидировать
- Гульнара Каримова: конец империи опальной дочери?
Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать была похищена сотрудниками Генпрокуратуры из квартиры в Ташкенте, где она проживала после освобождения из колонии.
В феврале сын Каримовой Ислам написал в "Инстаграме", что следователи оказывают давление на его мать, отбывающую наказание, и отказывают в своевременной медицинской помощи.
В Генпрокуратуре тогда отвергли обвинения, заявив, что Каримовой всегда был представлен свободный доступ врачей, "включая тех, кого она просила".