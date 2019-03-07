Американских мормонов задержали в России за уроки английского

Правообладатель иллюстрации George Frey/Getty Images Image caption Церковь мормонов пообещала добиваться освобождения своих проповедников

Госдепартамент США и МИД России подтвердили задержание двух американских проповедников в Новороссийске. Суд вынес решение о том, что они нарушили правила пребывания в России, их должны депортировать, но пока американцы-мормоны содержатся под стражей. По данным СМИ, задержанные преподавали английский, а не проповедовали, - и тем самым нарушили закон.

"Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США. Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам", - сообщила Би-би-си официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о задержании в Новороссийске двоих последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это религиозная организация реставрационистского происхождения, более известна как мормоны.

"Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске, Россия, - сказали телеканалу в госдепартаменте. - Защита граждан США за рубежом - наш главный приоритет. Из соображений конфиденциальности мы не даем дополнительной информации в настоящее время", - сообщил представитель госдепартамента США телеканалу Си-эн-эн.

Правообладатель иллюстрации Geography Photos Image caption В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в курсе, что ее волонтеров-проповедников задержали

Представитель церкви мормонов Эрик Хокинз сообщил Би-би-си, что американцев задержали во время собрания в молельном доме в Новороссийске еще в пятницу. "Мы благодарны за то, что молодые люди, как сообщается, в хорошем состоянии, и что с ними хорошо обращаются, но нас беспокоят обстоятельства их задержания, - сказал Хокинз. - Мы продолжим работать с местными властями и способствовать скорейшему освобождению [американцев]". Он отметил, что задержанным дали пообщаться с родителями.

Репортер издания Deseret News поговорил с отцом одного из задержанных, не раскрывая их имен, тот подтвердил, что разговаривал с сыном. "Это было такое облегчение. Это был действительно очень приятный момент. Я думаю, что он в порядке. Он сказал нам, что у них все хорошо. Они получают еду", - рассказал отец американского проповедника. По его версии, волонтеров-мормонов задержали за то, что те преподавали английский, не имея соответствующего разрешения. Правда, сами американцы утверждали, что лишь проводили игру на английском языке.

То же самое сообщил и "Коммерсант" со ссылкой на сотрудника Приморского районного суда Новороссийска. На сайте суда говорится, что 2 марта Дэвид Гаага и Коле Бродовский получили административные наказания по ч. 2 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию. Статья грозит штрафом до пяти тысяч рублей и депортацией из России.

"Коммерсант" сообщил, что суд постановил оштрафовать обоих американцев и депортировать их, сейчас они находятся в центре временного пребывания иностранцев в Гулькевичском районе Краснодарского края. Представитель церкви мормонов не подвтердил Би-би-си, что это имена задержанных, но и не опроверг информацию.

Газета сообщила, что при въезде в Россию Дэвид Гаага и Коле Бродовский заявили целью своего визита религиозную деятельность, но, по версии российских правоохранительных органов, американцы вели преподавали в Новороссийске английский язык единоверцам.

Бродовский и Гаага не признали себя виновными, отметив, что педагогического образования у них нет, и преподавательскую деятельность они вести не могли. Они утверждали, что просто беседовали с россиянами по-английски, когда их задержала полиция.

С лета 2016 года в России миссионерская деятельность регулируется законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" благодаря "антитеррористическому пакету поправок" депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.

Миссионерством по закону считается, в частности, "публичное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний", "проповедническая деятельность" и "проведение молитвенных и религиозных собраний".

Закон запрещает проповеди в жилых помещениях, миссионерскую деятельность, направленную на нарушение общественной безопасности или призывающую к экстремизму и разрушению семьи. Представители ряда религиозных конфессий критиковали поправки из "пакета Яровой".

В феврале суд в Орле приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным в экстремизме. Кристенсен - свидетель Иеговы и активно участвовал в жизни местной религиозной общины, невзирая на запрет деятельности организации в России из-за ее признания экстремистской.