Пассажиров рейса Барбадос-Лондон поместили в карантин. Им стало плохо в полете

Правообладатель иллюстрации Trevor Wilson Image caption 30 пассажирам и некоторым членам экипажа стало плохо на борту самолета, летевшего с острова Барбадос в лондонский аэропорт Гатвик

Пассажиров и членов экипажа рейса авиакомпании Virgin Atlantic, прилетевшего в лондонский аэропорт Гатвик из Бриджтауна (остров Барбадос), поместили в карантин из-за распространившейся на борту самолета болезни.

Самолет приземлился в Гатвике в 05:25 по местному времени (08:25 мск) после восьмичасового перелета. После приземления лайнера его сразу встретили аварийные службы.

Как рассказал в своем "Твиттере" пассажир самолета Тревор Уилсон, у людей "сильный грудной кашель" и, "возможно, инфекция дыхательных путей".

После приземления самолета 30 человек, находившихся на борту, прошли обследование и получили лечение, трое были доставлены в больницу.

В Virgin Atlantic заявили, что расследуют инцидент, и что источник инфекции был не на самолете. По словам представителя авиакомпании, рейс, которым летели пассажиры, был не регулярным, а чартерным. Самолет был зафрахтован круизной компанией.

Правообладатель иллюстрации Phill Brown Image caption Пассажирам, у которых не обнаружилось симптомов инфекции, разрешили покинуть самолет

"Это был рейс исключительно для пассажиров круиза [круизной компании] MSC Preziosa. Болезнь возникла на борту корабля, а не самолета. Пять членов экипажа заболели во время полета", - написал пассажир Уилсон.

Представитель Гатвика сообщил, что заболевших пассажиров увезли на скорой помощи для последующего лечения. "Остальные пассажиры сошли с самолета, как обычно", - сказал он.

"Сегодня утром несколько пассажиров чартерного рейса из Барбадоса в лондонский Гатвик сообщили, что плохо себя чувствуют. В качестве меры предосторожности самолет встретили экстренные службы, которые приняли решение проверить всех на борту. Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками Гатвика и медиками, оказывая помощь нашим клиентам, и проведем полное расследование всех обстоятельств случившегося", - сообщили в Virgin Atlantic.

По словам представителя авиакомпании, проверка является стандартной процедурой в случае, если кто-то на борту сообщает о проблемах со здоровьем. "Нет оснований полагать, что это что-то более серьезное, чем один инцидент", - сказала она.