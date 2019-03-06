Разнос министру Орешкину в Госдуме. Как развивался скандал

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В российской Госдуме случился скандал: депутаты отказались принимать доклад министра экономического развития Максима Орешкина и повторно вызвали его для отчета. Би-би-си рассказывает, о чем докладывал Орешкин и какие претензии возникли у парламентариев.

6 марта министр экономического развития Максим Орешкин пришел в Госдуму на правительственный час - это традиционный еженедельный формат в Госдуме, когда члены правительства и представители силовых ведомств приходят с докладом по определенной теме, а депутаты имеют возможность задать им вопросы.

Обычно такие заседания проходят в рутинном режиме. В этот раз что-то пошло не так. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы минэкономики, заявив, что тот не смог раскрыть обсуждаемую тему.

"Разговор будет продолжен позже", - строго сказал Володин.

Что хотел сказать Орешкин?

Тема выступления Орешкина звучала так: "О приоритетах социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Перед тем, как он начал говорить о развитии малого и среднего бизнеса, он рассказал о ситуации в мировой и российской экономике. В частности, заявил, что темпы роста мировой экономики замедляются, и продемонстрировал депутатам график динамики индекса деловой уверенности, указывая, что тот опустился до минимума, сравнимого с тем, что был в 2012-м и 2016-м годах.

Затем Орешкин рассказал о ситуации в России. "Макроэкономические институты", по словам министра, прошли проверку на прочность. Рост ВВП составил 2,3% - это максимальный уровень с 2012 года. Но он был во много обеспечен за счет роста добычи нефти после выхода из сделки с ОПЕК и вклада финансового сектора, "который носит неустойчивый характер".

Говорить о выходе на нужные показатели роста инвестиционной активности пока рано, признал министр. Как и о восстановлении реальных доходов населения, которые снижаются пять лет подряд. 2019 год он назвал переходным, так как должна начаться реализация нацпроектов.

Рассказал министр и о том, как выполняется задача президента Владимира Путина по достижению темпов роста выше мировых: "Пока здесь, - порадовал он, - мы идем чуть лучше плана".

Министр также рассказал о плане увеличения инвестиций в российскую экономику. И только после этого перешел к заявленной теме выступления - развитие малого и среднего бизнеса. Рассказал, например, что в регионах создаются новые индустриальные и технопарки. Затронул Орешкин и тему давления на бизнес: "В последнее время предприниматели все чаще жалуются на проблемы, связанные с угрозами возбуждения уголовных дел".

Что хотел услышать Володин?

Спикер Володин позволил министру зачитать доклад до конца. И только после этого спросил его, что делает министерство для того, чтобы экономика развивалась.

"Вот не рассказ в общем, соответственно, не анализ ситуации, а шаги", - потребовал конкретики Володин.

Второй вопрос, который его заинтересовал, заключался в следующем: сколько денег регионы уже получили на выполнение "майского указа" президента. Орешкин ответил, что фактическое расходование средств в этом году пока "ниже 10%".

Депутат Геннадий Кулик ("Единая Россия") заявил, что "вообще шокирован таким ответом министра". А Володин раскритиковал Орешкина еще и за то, что до регионов не полностью доходят средства.

Лидер ЛПДР Владимир Жириновский заявил, что "при Сталине в эти министерства направили комиссаров, при Брежневе представителей Комитета государственной безопасности - может быть, нам найти какую-то формулу контроля - более действенного?"

А депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия") предложил дать министру больше времени на подготовку доклада. Володин же предложил обсудить с Орешкиным приоритеты социально-экономического развития и реализацию нацпроектов.

Орешкин в ответ сказал, что готов ответить на вопросы, которые касаются его темы выступления - развития малого и среднего бизнеса. Он считает, что вопросы о нацпроектах нужно задавать всем министрам, которые их курируют.

"Максим Станиславович, ну у вас выступление в парламенте один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно", - не согласился с предложением Орешкина Володин.

"Все-таки министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране", - напомнил министру спикер Госдумы под аплодисменты депутатов.

"Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили - 2,3%. А сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?" - наседал на министра спикер.

В итоге Володин предложил провести с Орешкиным еще один правительственный час - в конце марта или начале апреля. "Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение", - сказал он.

Спикер предложил министру сначала встретиться с фракциями и только потом представить всей Госдуме "варианты развития", которые позволят выйти на рост ВВП на 3% в 2021 году. Орешкин согласился.

Что в этом необычного?

Володин и ранее критиковал министерства. Были у него претензии и к министру Орешкину. К примеру, в феврале прошлого года он потребовал от него объяснить информацию Счетной палаты о том, что средства на поддержку малого бизнеса предоставлялись одним и тем же предпринимателям. Тогда спикер Госдумы даже пригрозил направить эту информацию в правоохранительные органы.

В конце декабря прошлого года Володин раскритиковал министерство цифрового развития России и аналогичное ведомство Беларуси за то, что роуминг между двумя странами отменяется слишком медленно.

В апреле прошлого года Володин обрушился с критикой на министерство здравоохранения за неэффективные действия в области импортозамещения лекарств.

Но ни разу не было так, чтобы спикер Госдумы отказывался принимать доклад министра на правительственном часе и снова вызвал бы его для отчета в парламент.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский похвалил Володина за то, что "впервые за 30 лет парламент отказался слушать министра".

Инцидент уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал скандал с выступлением министра в Госдуме "рабочим процессом".

"Конечно же, требования высокие. Очень сложная субстанция - нацпроекты, там требуется конкретика", - цитирует Пескова РИА Новости.

Сам Орешкин сказал, что вопрос оказался поставлен парламентом "гораздо шире, чем это было изначально запланировано".

"Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами, - посетовал он. - Поэтому решение, которое было принято парламентом, и я его поддержал - это перенос обсуждения на конец марта - начало апреля для того, чтобы сконцентрироваться именно на общей картине не только с исполнением национальных проектов, а в целом с достижением национальных целей развития".

Не только в Госдуме

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также регулярно критикует министров, в том числе Орешкина.

В сентябре 2017 года Матвиенко критиковала министра экономического развития за недостаточное, по ее мнению, внимание к регионам. Тогда она посоветовала Орешкину, который стал министром в 2016 году, собрать "яйцеголовую команду", чтобы ведомство ставило перед собой "амбициозные" планы развития.

Меньше чем через месяц Матвиенко раскритиковала качество прогнозов минэкономразвития.

Осенью 2018 года Матвиенко раскритиковала министра труда Максима Топилина - также во время выступления министра в верхней палате парламента. Она была недовольна его ответами на вопросы сенаторов. "Я думаю", "наверное это правильно"... Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения", - цитировал ее Интерфакс.

Тяжелая неделя для Орешкина

На этой неделе Орешкина уже активно цитировали СМИ - после того, как он заявил, что ему как "любому управленцу" было бы интересно поработать на посту президента страны.

"Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания. Но главное, конечно же, это не интерес, главное - есть ли польза для страны и людей", - говорил Орешкин.

На это высказывание обратили внимание СМИ - ведь в августе 2017 года агентство Блумберг называл Орешкина новым "фаворитом" президента Путина. Да и вообще среди российских госслужащих и политиков не принято говорить о планах когда-либо стать президентом.

Позже Орешкин был вынужден дезавуировать свое заявление. Он упрекнул журналистов в том, что те неправильно передали его слова, "чтобы повысить читаемость".

"Мне до уровня президента как до луны. Мне и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание "хорошего профессионального" министра и выполнить поставленные задачи", - объяснял министр в своем "Фейсбуке".