В России запрещают мини-отели в жилых домах. Где жить туристам в Петербурге?

Правообладатель иллюстрации Alexandr Zelikov/TASS

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещать хостелы и мини-отели в жилых домах выше первого этажа. Его авторы считают, что это защитит права жильцов. Владельцы хостелов предупреждают: бизнес уйдет в подполье, а некоторым туристам будет негде жить.

В среду депутаты окончательно одобрили законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. Фактически это означает, что под запрет попадут все типы так называемых "малых средств размещения", то есть хостелы, мини-отели и апартаменты.

В Жилищный кодекс вносится поправка: "Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Хостел в многоквартирном доме может работать только в том случае, если помещение, в котором он находится, переведут в категорию нежилого - как минимум у него должен быть отдельный вход.

То есть останутся только хостелы на первых этажах. А в том же Петербурге они в основном располагаются выше - в бывших коммунальных квартирах.

Позиция Госдумы

Основной причиной внесения законопроекта депутаты называют жалобы соседей. Один из его авторов Галина Хованская еще во время первого чтения законопроекта в мае 2016 года зачитывала обращения жителей домов из Москвы и Петербурга, в которых располагались хостелы.

Звучали жалобы на запах табака, шум постояльцев в подъездах, клопов и тараканов. От всего этого закон должен оградить жителей домов.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2015 году, но из-за разногласий депутатов с правительством его рассмотрение все время откладывалось.

Выступая в среду в парламенте, Хованская говорила о том, что большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги и не регистрируются официально, а "проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, потому что в жилое помещение войти нельзя".

Она также посетовала на то, что ее законопроект встретил очень большое противодействие.

Что говорит бизнес

В июне 2016 года, когда законопроект Хованской прошел первое чтение, десятки предпринимателей-хостельеров вышли на пикет в Москве. Они пытались убедить депутатов не менять закон радикально, а, например, обязать бизнес договариваться с общим собранием жильцов дома об открытии хостела.

На защиту хостелов и мини-отелей выступали теперь уже бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов и вице-премьер Дмитрий Козак, а также министерство культуры и Общественная палата России. Впрочем, накануне Титов заявил, что Госдума учла позицию бизнеса при принятии законопроекта во втором чтении.

Однако бизнес продолжает протестовать. Глава регионального отделения Лиги хостелов по Петербургу Алена Енова накануне заявила изданию РБК, что закон ставит под угрозу работу "всего сегмента малых средств размещения (МСР), в том числе хостелов, мини-отелей и апартаментов".

По данным Еновой, сейчас в Петербурге полторы тысячи таких МСР, "в этом секторе работает более 14 тысяч человек", этот бизнес выплачивает в городской бюджет примерно 1,5 млрд рублей в год. "При этом 80% МСР находятся в жилом фонде", - подчеркнула Енова.

Взятки вместо налогов?

Член правления Лиги хостелов Евгений Насонов предлагает не паниковать раньше времени: "Законопроект должен пройти еще Совет Федерации. Мы не знаем, как он пройдет, там возможны разные неожиданности, так как многие члены Совфеда вносили поправки в проект".

По информации Насонова, в Петербурге около 7 млн человек ежегодно пользуется услугами малых средств размещения, в Москве - 10 млн человек.

"Пока квартирные формы размещения нужны людям, они будут. Вот, государство запретило Telegram, приняло пакет Яровой. И что, у нас теперь хранятся все байты интернета по полгода?" - иронизирует он.

Невозможно запретить услугу, когда ей пользуется такое количество людей, считает Насонов, а депутат Хованская, по его мнению, толкает рынок в сторону незаконного бизнеса.

"Теперь вместо того, чтобы платить налоги, хостелы будут платить взятки", - сказал он Би-би-си.

Снимут вывески "Хостел"

В законе для владельцев объектов в жилых домах оставили возможность легально работать в формате посуточной сдаче жилья, указывает Роман Сабиржанов, руководитель управляющей компании Hotel Consulting.

"Что сейчас сделают владельцы объектов? Они снимут вывески "Хостел" и "Гостиница", перестанут проходить классификацию и получать паспорта безопасности, - считает Сабиржанов. - Государство будет меньше контролировать эту сферу".

И все же закон, по его мнению, может сильно усложнить поиск жилья для туристов в Петербурге и аннексированном Россией Крыму.

"В Питере и Крыму большинство малых средств размещения находятся в жилом фонде, - пояснил Сабиржанов. - Проект приведет к срыву туристических сезонов, снижению объема инвестирования в полуостров, а также полной маргинализации рынка размещения".

Совладелец петербургского хостела Soul Kitchen начал готовиться к запрету полгода назад. "Мы в процессе перевода в нежилой фонд. Надеемся, что нам это все согласуют и мы сможем спать спокойно", - сказал он Би-би-си.

По словам Сорокина, хостельеры из Петербурга и Москвы пытались убедить депутатов в том, что такой закон вреден. "Мы собирали подписи, сообщество сплотилось вокруг этого законопроекта, - рассказал он. - Но депутаты просто не хотели нас слушать. Для них малый бизнес - это недоразумение, а не деньги для бюджета. Скорее, таракашки, которые мешают жить. И наш рынок очень пострадает".

В свою очередь, депутат Хованская анонсировала новые поправки в законодательство.

"Мы должны продолжить работу, которую не довели до конца, когда принимался закон о туристической деятельности, - сказала она в Госдуме. - Мы должны уточнить положение о том, что такое "средство размещения", потому что именно в эту щель сейчас будут пролезать недобросовестные предприниматели".