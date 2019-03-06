Готовившему теракт в центре Лондона британцу вынесен приговор
В Лондоне осужден сторонник группировки "Исламское государство", который планировал совершить теракт в центре британской столицы.
Льюис Ладлоу, 27-летний житель Рочестера в графстве Кент, готовил взрыв на Оксфорд-стрит, после того как ему запретили покидать Соединенное Королевство. По итогам процесса, проходившего в центральном уголовном суде, он был приговорен к пожизненному заключению и должен отбыть срок не менее 15 лет.
Судья Николас Хиллард посчитал доказанным, что обвиняемый принимал участие "в подготовке нападения с множеством жертв".
- Девушка-подросток признана виновной в подготовке теракта в Британском музее
- Хроника самых громких терактов за последние 10 лет в Британии
Принявший ислам Льюис Ладлоу записал на видео свою клятву верности ИГ (группировка, признанная террористической и запрещенная многими странами, включая Россию) и приезжал в Лондон, чтобы определить потенциальные места для атаки.
В урнах возле его дома следователи нашли и восстановили порванные в клочья записи со списками, среди которых были магазин Disney на Оксфорд-стрит, музей Мадам Тюссо и собор Святого Павла. В них также говорилось как минимум о 100 жертвах в результате планируемого подрыва грузовика с взрывчаткой.
"Отнюдь не дурак"
Оглашая приговор, судья Хиллард сказал, что Ладлоу на протяжении многих лет выказывал интерес к экстремизму и продемонстрировал глубокую заинтересованность в достижении своих целей.
Судья добавил, что обвиняемый "отнюдь не дурак" и не действовал по принуждению боевика ИГ, с которым был на связи во время подготовки нападений.
Ранее Ладлоу утверждал, что отказался от участия в теракте еще в апреле прошлого года, до того как его задержали, но судья отклонил эти заявления, так как не увидел никаких соответствующих доказательств.
Хиллард отметил, что аутизм и депрессия Ладлоу не могли быть причиной участия в этих готовившихся преступлениях, и добавил: "Приверженность к насильственному джихаду стала результатом вашего свободного выбора".
Ранее бывший сотрудник британской почтовой службы Ладлоу присягнул на верность ИГ и общался с членом группировки на Филиппинах, куда он и планировал отправиться, чтобы к ней присоединиться.
Однако паспорт Ладлоу был аннулирован. Он сказал, что это заставило его чувствовать себя "как затравленный зверь в клетке".
На видеоролике, представленном в суде, обвиняемый говорил: "У меня нет никаких чувств к Британии. Мне плевать на ваших граждан, ваш паспорт, вы можете идти к черту со всем этим".
- Влюбленные из Дерби: как двое мусульман готовили теракт в Британии
- Теракты в Британии: как победить радикальную идеологию?
В августе он признал себя виновным в подготовке террористических нападений, но утверждал, что позже отказался от этой идеи.
Он также признал, что перечислял средства "Исламскому государству" за границу и был одновременно приговорен еще к семи годам лишения свободы за финансирование терроризма.
Глава контртеррористического подразделения на юго-востоке Англии Кэт Барнс отметила: "У меня нет сомнений в том, что Ладлоу намеревался совершить серьезнейшее преступление".