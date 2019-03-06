Готовившему теракт в центре Лондона британцу вынесен приговор

Правообладатель иллюстрации Counter Terrorism Policing South East

В Лондоне осужден сторонник группировки "Исламское государство", который планировал совершить теракт в центре британской столицы.

Льюис Ладлоу, 27-летний житель Рочестера в графстве Кент, готовил взрыв на Оксфорд-стрит, после того как ему запретили покидать Соединенное Королевство. По итогам процесса, проходившего в центральном уголовном суде, он был приговорен к пожизненному заключению и должен отбыть срок не менее 15 лет.

Судья Николас Хиллард посчитал доказанным, что обвиняемый принимал участие "в подготовке нападения с множеством жертв".

Принявший ислам Льюис Ладлоу записал на видео свою клятву верности ИГ (группировка, признанная террористической и запрещенная многими странами, включая Россию) и приезжал в Лондон, чтобы определить потенциальные места для атаки.

Правообладатель иллюстрации Counter Terrorism Policing South East Image caption В Лондоне Ладлоу выбирал места для возможных нападений

В урнах возле его дома следователи нашли и восстановили порванные в клочья записи со списками, среди которых были магазин Disney на Оксфорд-стрит, музей Мадам Тюссо и собор Святого Павла. В них также говорилось как минимум о 100 жертвах в результате планируемого подрыва грузовика с взрывчаткой.

"Отнюдь не дурак"

Оглашая приговор, судья Хиллард сказал, что Ладлоу на протяжении многих лет выказывал интерес к экстремизму и продемонстрировал глубокую заинтересованность в достижении своих целей.

Судья добавил, что обвиняемый "отнюдь не дурак" и не действовал по принуждению боевика ИГ, с которым был на связи во время подготовки нападений.

Ранее Ладлоу утверждал, что отказался от участия в теракте еще в апреле прошлого года, до того как его задержали, но судья отклонил эти заявления, так как не увидел никаких соответствующих доказательств.

Хиллард отметил, что аутизм и депрессия Ладлоу не могли быть причиной участия в этих готовившихся преступлениях, и добавил: "Приверженность к насильственному джихаду стала результатом вашего свободного выбора".

Ранее бывший сотрудник британской почтовой службы Ладлоу присягнул на верность ИГ и общался с членом группировки на Филиппинах, куда он и планировал отправиться, чтобы к ней присоединиться.

Правообладатель иллюстрации Counter Terrorism Policing South East Image caption Следы своей разведывательной деятельности Ладлоу уничтожил, но не слишком тщательно

Однако паспорт Ладлоу был аннулирован. Он сказал, что это заставило его чувствовать себя "как затравленный зверь в клетке".

На видеоролике, представленном в суде, обвиняемый говорил: "У меня нет никаких чувств к Британии. Мне плевать на ваших граждан, ваш паспорт, вы можете идти к черту со всем этим".

В августе он признал себя виновным в подготовке террористических нападений, но утверждал, что позже отказался от этой идеи.

Он также признал, что перечислял средства "Исламскому государству" за границу и был одновременно приговорен еще к семи годам лишения свободы за финансирование терроризма.

Глава контртеррористического подразделения на юго-востоке Англии Кэт Барнс отметила: "У меня нет сомнений в том, что Ладлоу намеревался совершить серьезнейшее преступление".