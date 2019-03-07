Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Компания пошла на мировое соглашение с американскими властями

Российский телекоммуникационный оператор МТС заключил соглашение с американским министерством юстиции и с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. По его условиям компания выплатит 850 млн долларов штрафа за взятки в Узбекистане.

Пресс-служба МТС сообщила, что компания "подписала мировое соглашение по деятельности в Узбекистане", и что оно касается расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в этой стране.

"В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов США. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - заявили в МТС.

О том, что компания признала вину в нарушении Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и выплатит штраф, также сообщила американская Комиссия по ценным бумагам. В ведомстве также отметили, что помимо штрафа компания в течение как минимум трех лет останется под независимым аудитом.

"Подписание мирового соглашения - логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений", - говорится в пресс-релизе МТС.

Президент компании Алексей Корня через пресс-службу заявил, что группа МТС "продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат".

Группа МТС еще в ноябре 2018 года создала резерв на сумму 55,8 млрд руб (846 млн долларов, чуть меньше итогового размера штрафа) в качестве потенциального обязательства в связи с Комиссии по ценным бумагам минюста. Это следовало из отчетности компании. В связи с созданием резерва группа МТС продемонстрировала рекордный чистый убыток в размере 37 млрд рублей (561 млн долларов) по итогам третьего квартала 2018 года.

При чем здесь дочь бывшего президента Узбекистана

Расследование о коррупции на телекоммуникационном рынке в Узбекистане минюст США и комиссия по ценным бумагам начали в 2014 году. Фигурантами помимо МТС стали Veon, владеющая в том числе российским оператором ("Билайн"), и шведская Telia Company BA.

Все эти компании торговались на американских фондовых биржах. Учитывая штраф, который заплатит МТС, в общей сложности с обвиняемых в коррупции компаний взыскали уже 2,6 млрд долларов, отмечается в сообщении Комиссии по ценным бумагам США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова после его смерти была осуждена

Власти США обвиняли компанию в выплате в период с 2004 по 2009 годы взяток "чиновнику из Узбекистана", связанному с Исламом Каримовым, который был тогда президентом Узбекистана.

Предположительно деньги шли структурам дочери главы государства Гульнары Каримовой. Сам Ислам Каримов умер в 2016 году. После этого Гульнару Каримову приговорили в Узбекистане к ограничению свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях. 6 марта этого года ее перевели из-под домашнего ареста в колонию из-за нарушения условий отбывания наказания.

Общая сумма причиненного государству ущерба по уголовным делам в отношении Каримовой оценивается почти в 2 млрд долларов. При этом ее сын и внук бывшего президента Ислам Каримов-младший говорил в интервью Би-би-си, что его мать оклеветали.

"Вопиющие неправомерные действия"

Американские власти обвиняли МТС в том, что оператор мог выплатить по меньшей мере 420 млн долларов за то, чтобы выйти на узбекский телекоммуникационный рынок и закрепиться там.

"Выплаты позволили МТС зайти на телекоммуникационный рынок в Узбекистане и работать там восемь лет, за которые компания получила более 2,4 млрд долларов прибыли", - отмечается в заявлении Комиссии по ценным бумагам. Она утверждает, что взятки МТС в своей отчетности маскировала под расходы на закупки, оплату услуг и благотворительные пожертвования.

"Компания почти 10 лет совершала вопиющие неправомерные действия, тайно передавая сотни миллионов долларов коррумпированному чиновнику. Строительство бизнеса на взяточничестве оставляет инвесторов под властью коррумпированных чиновников", - отметил глава антикоррупционного подразделения Комиссии по ценным бумагам Чарльз Кейн.

МТС дважды пыталась выйти на узбекский рынок. В 2004 году она купила 74% местной компании "Уздунробита" за 121 млн долларов. До 2012 года МТС работала в стране, пока ее фактически не выдавили из Узбекистана в рамках начавшейся там антикоррупционной кампании.

Вторую попытку зайти на рынок она предприняла в 2014 году - оператор подписал мировое соглашение с узбекскими властями, после чего в стране заработала Universal Mobile Systems - совместное предприятие российской компании и государственного Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения Узбекистана.

В 2016 году МТС за 1 доллар передала свою долю в предприятии правительству Узбекистана "по ряду бизнес-причин", сохранив "нормальные отношения" с властями страны, отмечали в компании.