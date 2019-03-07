Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей "Фейсбука"
Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания намерена сосредоточиться на развитии функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, чтобы обеспечить защиту личных данных пользователей.
В своем блоге, посвященном планам развития "Фейсбука" и других приложений, Цукерберг сообщил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года.
Он сообщил, что компания планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах, в том числе в мессенджере "Фейсбука", в WhatsApp и в "Инстаграме".
"Фейсбук" и "Инстаграм" помогли людям наладить общение с друзьями и сообществами по интересам в цифровом аналоге городской площади, - написал Цукерберг. - Но люди все чаще хотят общаться более приватно в цифровом аналоге гостиной".
- Цукерберг объединит Facebook Messenger, WhatsApp и "Инстаграм"
- Роскомнадзор решил оштрафовать Facebook и Twitter. Что дальше?
- Как мы выбираем друзей. Свой круг или разные люди?
Цукерберг признал, что у "Фейсбука" не идеальная репутация в плане защиты личных данных, имея в виду случаи утечки данных пользователей, которые привели к серии скандалов вокруг компании.
Глава Facebook также сообщил, что компания не планирует строить дата-центры в государствах, где нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов в этих странах.
"Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления", - написал Цукерберг.
"Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, - добавил он. - Мы готовы к этому".
В конце января Роскомнадзор завел административное дело в отношении соцсети Facebook, а также сервиса микроблогов Twitter.
Ведомство не устроил ответ о переносе персональных данных россиян на территорию страны, как того требует принятый в 2015 году закон "О персональных данных".
В декабре 2018 года ведомство пригрозило оштрафовать американские компании на 5 тыс. рублей в случае, если те откажутся предоставить сведения о локализации данных россиян.
Роскомнадзор назвал и примерную сумму штрафа - 5 тыс. рублей, уточнив, что в отношении нарушителей могут быть приняты и более серьезные меры.
Тогда же представитель Роскомнадзора рассказал Би-би-си, что ведомство не планирует блокировки соцсетей.