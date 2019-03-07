Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей "Фейсбука"

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Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания намерена сосредоточиться на развитии функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, чтобы обеспечить защиту личных данных пользователей.

В своем блоге, посвященном планам развития "Фейсбука" и других приложений, Цукерберг сообщил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года.

Он сообщил, что компания планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах, в том числе в мессенджере "Фейсбука", в WhatsApp и в "Инстаграме".

"Фейсбук" и "Инстаграм" помогли людям наладить общение с друзьями и сообществами по интересам в цифровом аналоге городской площади, - написал Цукерберг. - Но люди все чаще хотят общаться более приватно в цифровом аналоге гостиной".

Цукерберг признал, что у "Фейсбука" не идеальная репутация в плане защиты личных данных, имея в виду случаи утечки данных пользователей, которые привели к серии скандалов вокруг компании.

Глава Facebook также сообщил, что компания не планирует строить дата-центры в государствах, где нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов в этих странах.

"Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления", - написал Цукерберг.

"Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, - добавил он. - Мы готовы к этому".

В конце января Роскомнадзор завел административное дело в отношении соцсети Facebook, а также сервиса микроблогов Twitter.

Ведомство не устроил ответ о переносе персональных данных россиян на территорию страны, как того требует принятый в 2015 году закон "О персональных данных".

В декабре 2018 года ведомство пригрозило оштрафовать американские компании на 5 тыс. рублей в случае, если те откажутся предоставить сведения о локализации данных россиян.

Роскомнадзор назвал и примерную сумму штрафа - 5 тыс. рублей, уточнив, что в отношении нарушителей могут быть приняты и более серьезные меры.

Тогда же представитель Роскомнадзора рассказал Би-би-си, что ведомство не планирует блокировки соцсетей.